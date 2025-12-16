Haos înainte de meciul Barcelonei din Cupa Spaniei! Mii de fani au așteptat în afara stadionului, iar startul a fost decalat

ADVERTISEMENT

Meciul Barcelonei din 16-imile Cupei Spaniei, contra celor de la CD Guadalajara, a fost decalat cu 30 de minute, până la ora 22:30 (ora României). Federația a luat această decizie deoarece la arena formației din divizia a treia există o problemă de omologare, din cauza căreia unii suporteri așteaptă de ore întregi în afara stadionului.

Meciul Barcelonei din Cupa Spaniei, decalat! Ce s-a întâmplat

Unii fani ai celor de la Guadalajara au așteptat în ploaie aproximativ 6 ore pentru a intra pe stadionul Pedro Escartin, unde va avea loc meciul dintre echipa locală și FC Barcelona. Pentru acest duel, s-au montat mai multe tribune adiționale la arenă, iar capacitatea ar fi ajuns la aproximativ 8.500 de locuri.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, chiar din cauza acestor tribune, fanii nu au avut acces în interiorul arenei, iar startul jocului din a fost decalat. Conform , există o problemă de omologare cu privire la aceste tribune adiționale, iar din acest motiv suporterii nu au putut să intre pe stadion.

Inițial, a fost vehiculată varianta ca jocul să fie amânat, însă aceasta nu ar mai fi de actualitate. Fanii au început să intre pe stadion, singura tribună neocupată momentan fiind cea adițională. „Decalarea nu este bună pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm. Jucătorii sunt în regulă”, a afirmat antrenorul Barcelonei, Hansi Flick.

ADVERTISEMENT

Cum arată primul 11 al Barcelonei pentru partida cu Guadalajara

Hansi Flick a numit un prim 11 inedit pentru partida pe care Barcelona ar urma să o dispute împotriva formației din Primera RFEF, liga a treia spaniolă. Marc-Andre ter Stegen revine în poarta echipei, acest meci fiind primul al „veteranului” german în actuala stagiune. Cealaltă mare surpriză este în banda dreaptă a defensivei, unde va evolua Marc Casado, la bază mijlocaș central.

ADVERTISEMENT

Pe postul de fundaș stânga, Flick l-a titularizat pe tânărul Jofre Torrents (18 ani), iar Eric Garcia revine în centrul defensivei după ce în ultima perioadă a avut evoluții excelente în linia de mijloc. Iată cum arată formula pentru partida cu Guadalajara: Ter Stegen – Casado, E. Garcia, Christensen, Torrents – Bernal, de Jong – Yamal, F. Lopez, Bardghji – Rashford.