Sport

Haos înainte de meciul Barcelonei din Cupa Spaniei! Mii de fani au așteptat în afara stadionului, iar startul a fost decalat

Barcelona joacă în 16-imile Cupei Spaniei pe terenul celor de la CD Guadalajara, grupare din liga a treia spaniolă. Startul întâlnirii a fost decalat cu o jumătate de oră dintr-un motiv incredibil.
Bogdan Mariș
16.12.2025 | 22:16
Haos inainte de meciul Barcelonei din Cupa Spaniei Mii de fani au asteptat in afara stadionului iar startul a fost decalat
ULTIMA ORĂ
Meciul Barcelonei din Cupa Spaniei a fost decalat din cauza unor probleme la stadionul echipei gazdă. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Meciul Barcelonei din 16-imile Cupei Spaniei, contra celor de la CD Guadalajara, a fost decalat cu 30 de minute, până la ora 22:30 (ora României). Federația a luat această decizie deoarece la arena formației din divizia a treia există o problemă de omologare, din cauza căreia unii suporteri așteaptă de ore întregi în afara stadionului.

Meciul Barcelonei din Cupa Spaniei, decalat! Ce s-a întâmplat

Unii fani ai celor de la Guadalajara au așteptat în ploaie aproximativ 6 ore pentru a intra pe stadionul Pedro Escartin, unde va avea loc meciul dintre echipa locală și FC Barcelona. Pentru acest duel, s-au montat mai multe tribune adiționale la arenă, iar capacitatea ar fi ajuns la aproximativ 8.500 de locuri.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, chiar din cauza acestor tribune, fanii nu au avut acces în interiorul arenei, iar startul jocului din Cupa Spaniei a fost decalat. Conform Marca, există o problemă de omologare cu privire la aceste tribune adiționale, iar din acest motiv suporterii nu au putut să intre pe stadion.

Inițial, a fost vehiculată varianta ca jocul să fie amânat, însă aceasta nu ar mai fi de actualitate. Fanii au început să intre pe stadion, singura tribună neocupată momentan fiind cea adițională. „Decalarea nu este bună pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm. Jucătorii sunt în regulă”, a afirmat antrenorul Barcelonei, Hansi Flick.

ADVERTISEMENT
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald...
Digi24.ro
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump

Cum arată primul 11 al Barcelonei pentru partida cu Guadalajara

Hansi Flick a numit un prim 11 inedit pentru partida pe care Barcelona ar urma să o dispute împotriva formației din Primera RFEF, liga a treia spaniolă. Marc-Andre ter Stegen revine în poarta echipei, acest meci fiind primul al „veteranului” german în actuala stagiune. Cealaltă mare surpriză este în banda dreaptă a defensivei, unde va evolua Marc Casado, la bază mijlocaș central.

ADVERTISEMENT
Fără milă! 21 de ani de închisoare:
Digisport.ro
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"

Pe postul de fundaș stânga, Flick l-a titularizat pe tânărul Jofre Torrents (18 ani), iar Eric Garcia revine în centrul defensivei după ce în ultima perioadă a avut evoluții excelente în linia de mijloc. Iată cum arată formula Barcelonei pentru partida cu Guadalajara: Ter Stegen – Casado, E. Garcia, Christensen, Torrents – Bernal, de Jong – Yamal, F. Lopez, Bardghji – Rashford.

Denis Ciobotariu le dă curaj suporterilor înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Sigur...
Fanatik
Denis Ciobotariu le dă curaj suporterilor înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Sigur că putem”
Nebunie totală în campionatul unde evoluează mai mulți jucători români! Diferență incredibilă între...
Fanatik
Nebunie totală în campionatul unde evoluează mai mulți jucători români! Diferență incredibilă între lider și „lanterna roșie” după 18 etape: „Ar trebui studiat”
Cine este arbitrul favorit pentru a conduce derby-ul FCSB – Rapid! Cristi Balaj:...
Fanatik
Cine este arbitrul favorit pentru a conduce derby-ul FCSB – Rapid! Cristi Balaj: ”Pe el l-aș pune”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
E SIGUR! El este 'cel mai mare talent de la Adrian Mutu încoace'
iamsport.ro
E SIGUR! El este 'cel mai mare talent de la Adrian Mutu încoace'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!