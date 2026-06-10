Sport

Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare

Probleme înainte de startul noului sezon. O echipă care a reuşit să se salveze de la retrogradare a anunţat că nu va mai putea începe campionatul din cauza problemelor financiare.
Marian Popovici
10.06.2026 | 15:45
Haos inaintea noului start de sezon O echipa sa retras din campionat din cauza problemelor financiare
SPECIAL FANATIK
Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare. Sursa: colaj Fanatik
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Au fost mari probleme în sezonul precedent atât în Liga Naţională de Handbal atât la feminin, cât şi la masculin. Mai multe formaţii nu au putut să se înscrie din cauza problemelor financiare şi în Liga Florilor s-au putut înscrie 12 echipe în loc de 14, în timp ce la masculin au participat doar 11 echipe.

CSM Sighişoara se retrage din Liga Zimbrilor din motive financiare

Astfel, niciuna dintre formaţii nu au retrogradat direct, ultimele două clasate la feminin şi ultima la masculin participând la baraj. Vestea bună este că în Liga Florilor vom avea din noul 14 formaţii, dar, din păcate, în Liga Zimbrilor nu vom avea nici în acest sezon formula completă, după retragerea uneia dintre echipe.

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CSM Sighişoara a anunţat că nu se va înscrie în Liga Zimbrilor, deşi şi-a câştigat pe teren dreptul de a participa în campionat, la baraj. Clubul se va înscrie în liga secundă, oficialii spunând că următoarea etapă din viaţa echipei e una de reconstrucţie:

„În urma unei analize a situației sportive, organizatorice și financiare, în cadrul Consiliului de Administrație al CSM s-a decis ca în sezonul următor echipa masculină de handbal să evolueze în Divizia A. Este o decizie asumată, luată cu responsabilitate și cu gândul la viitorul handbalului sighișorean. După experiența unui sezon petrecut la cel mai înalt nivel, considerăm că următoarea etapă trebuie să fie una de reconstrucție și reașezare.

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Ne vom concentra pe formarea unei echipe competitive, pe dezvoltarea jucătorilor, pe consolidarea proiectului sportiv și pe crearea condițiilor necesare pentru ca handbalul sighișorean să revină în Liga Zimbrilor mai puternic și mai bine pregătit pentru provocările acestei competiții. Continuăm să ne concentrăm și pe dezvoltarea bazelor sportive pe care le avem”, au transmis oficialii clubului.

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Echipele participante în Liga Zimbrilor şi în Liga Florilor! Ce se întâmplă cu Steaua

În Liga Zimbrilor au promovat direct Ghimbav şi Steaua, ambele confirmând intenţia de a se înscrie în Liga Florilor. Situaţia „militarilor” este una foarte complexă, bugetul fiind diminuat. S-a pus chiar problema desfiinţării clubului de handbal, dar ultimele informaţii spun că Steaua va juca din nou în Liga Zimbrilor. A treia echipă care a confirmat participarea este Medgidia, care a ocupat locul 2 în turneul de baraj. În locul celor de la Sighişoara ar fi putut să joace CSU Piteşti, locul 3 la baraj, dar echipa nu are resurse de a evolua pe prima scenă.

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În Liga Florilor se revine la numărul de 14 echipe, după ce în sezonul trecut au participat 12. Au promovat direct CSM Iaşi şi CSM Târgu Mureş, HC Zalău a câştigat barajul şi va continua pe prima scenă, acolo unde va participa şi Ştiinţa Bucureşti, care a câştigat duelul cu Galaţi.

Echipele participante în noua ediţie de campionat: 

Liga Florilor: Gloria Bistriţa, CSM Bucureşti, Corona Braşov, SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila, CSM Slatina, Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare, SCM Craiova, CSM Tg. Jiu, HC Zalău, Ştiinţa Bucureşti, CSM Iaşi, CSM Târgu Mureş

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Liga Zimbrilor: Dinamo, Buzău, CSM București, Poli Timișoara, Potaissa Turda, CSM Vaslui, Minaur Baia Mare, CSU Suceava, CSM Constanța, U Cluj, CSA Steaua, Teutonii Ghimbav, CS Medgidia.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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