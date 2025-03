Haos într-o zonă turistică din Amsterdam. Cel puțin cinci persoane au fost rănite în urma unui atac cu un cuțit

Cel puțin cinci persoane s-au ales cu răni în urma unui atac din apropierea pieței centrale Dam din Amsterdam. A fost nevoie de intervenția unui elicopter pentru a acorda sprijin victimelor. Polițiștii au reținut un suspect.

Atac cu cuțitul în Amsterdam

Incidentul s-a petrecut joi, la ora locală 15:20, pe strada Sint Nicolaasstraat, situată la aproximativ 350 de metri de Dam Square. Oamenii au fost martori la un ba chiar cel puțin cinci au fost răniți.

Polițiștii au reușit să prindă un suspect. Aceștia nu cunosc motivul clar din spatele atacului. La scurt timp, un în apropierea zonei în care s-a produs incidentul.

Suprafața a fost delimitată de oamenii legii, iar persoanele rănite au primit ajutor medical, fiind transportate la spital pentru mai multe îngrijiri, conform publicației .

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a putea stabili motivul pentru care s-a produs atacul. De asemenea, polițiștii îndeamnă martorii să trimită orice filmare care a surprins momentul incidentului.

Ce spun martorii

Imediat ce panica s-a instalat, oamenii au început să fugă și să se adăpostească în diferite magazine din apropiere. Un angajat a povestit prin ce a trecut în acele momente, în timpul programului de lucru.

„A fost foarte înspăimântător. Clienții au văzut o femeie în vârstă înjunghiată în spate. Era cu soțul ei. L-am văzut doar când femeia stătea întinsă la pământ. A fost foarte sumbru”, povestește angajatul unui magazin, conform sursei citate.

Angajatul altui magazin relatează cum a reușit să ia măsurile de securitate imediat ce o femeie a intrat speriată pentru a se ascunde. Acesta a menționat că toată lumea era confuză și cu toții alergau disperați în diferite direcții.

„E un noroc faptul că suntem cu toții în regulă. La doar 20-30 de metri de aici o persoană a început să atace alte persoane cu un cuțit. O doamnă care se plimba pe stradă a văzut atacul și a intrat în magazinul nostru. Eram toți panicați, bineînțeles.

Am închis ușa repede, am încuiat-o și am urcat la etaj să o liniștim, să be, ceva și să vedem ce se mai întâmplă. Apoi am văzut că niște oameni zăceau la pământ și, din fericire, poliția era deja prin preajmă”, a delcarat un angajat, martor la scenele de groază, pentru sursa citată.