Haos la Bruxelles. Mesajul de alertă primit de europarlamentarii români în timpul protestelor violente ale fermierilor: „Au dat foc”

Proteste violente la Bruxelles, joi, 18 decembrie 2025. Fermierii din mai multe state europene au luat cu asalt clădirea Parlamentului European, aruncând cu diverse obiecte, de la cartofi și ouă până la pietre, și ajungând chiar să forțeze intrarea în instituție.

Haos la Bruxelles. Ce se întâmplă cu europarlamentarii români: unde se aflau aceștia în timpul protestelor violente ale fermierilor

FANATIK a stat de vorbă cu doi europarlamentari români, care ne-au spus că situația s-a agravat destul de tare și nu a fost vorba despre vreo exagerare din partea celor care au transmis primele imagini de la fața locului.

Agricultorii și-au exprimat nemulțumirile în fața sediului din Bruxelles a , cireașa de pe tort fiind acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Fermierii spun că percep înțelegerea ca pe o amenințare directă la adresa supraviețuirii lor economice.

Potrivit acordului, sunt facilitate importurile de produse agricole din țările Americii de Sud, în principal Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, state unde costurile de producție sunt mult mai mici. Aceștia se mai plâng de faptul că în timp ce ei trebuie să respecte o serie de norme, multe dintre ele prietenoase cu mediul, de același lucru nu se mai ține cont cu privire la țările latinoamericane.

Pe lângă regulile privind protecția naturii, fermierii vorbesc și despre alte norme precum utilizarea fără regulă a pesticidelor în țările care fac parte din Mercosur, fiind pusă sub semnul întrebării calitatea produselor.

Agricultorii se tem de concurența neloială

Agricultorii susțin că se creează o concurență neloială și se tem că piața va fi invadată de carne de vită, zahăr, soia și pui mai ieftine, lucru care va duce la scăderea prețurilor și la falimentarea fermelor mici și mijlocii.

Cu referire la protestul care s-a transformat într-o adevărată bătaie între nemulțumiți și forțele de ordine, europarlamentarii români Maria Grapini și Gheorghe Piperea ne-au spus că, spre norocul lor, au avut plenara la Strasbourg, deci în interior nu se aflau eurodeputații – poate, cel mult, anumiți asistenți ai aleșilor.

„Au început să dea foc la diverse chestii”

ne-a declarat că absolut toți europarlamentarii au fost informați despre situația gravă de la Bruxelles, chiar dacă se aflau la Strasbourg în ziua protestului. „Din fericire sunt în Strasbourg, în momentul ăsta. Mă uit și eu la televizor. Este belea mare acolo. Am fost anunțați oficial, prin sms, dacă suntem în clădire să nu ieșim, să ne dăm la distanță de ferestre, pentru că e scandal mare.

Dacă ne-au anunțat prin sms în mod oficial de chestiunea aceasta înseamnă că e grav. Îmi spun mulți că se aruncă cu pietre. De la cartofi au trecut la pietre. Au început să dea foc la diverse chestii. Nu cred că erau români în clădire pentru că am avut plenară și toată lumea a fost de față. Dar ar putea să fie asistenți pe acolo, ceea ce e tot grav. Am sunat acolo la Bruxelles să văd dacă e vreuna din asistentele mele, nu e niciuna”, a declarat Gheorghe Piperea, pentru FANATIK.

Maria Grapini: „Au fost scoși din clădire toți cei care erau acolo”

Maria Grapini, un alt europarlamentar, ne-a spus că înțelege nemulțumirile protestatarilor, deoarece și eurodeputații sunt într-o neînțelegere pe tema politicii agricole comune cu Comisia Europeană, doar că nu este în regulă să se recurgă la violențe.

„Noi, europarlamentarii, am primit permanent mesaje de la serviciile Parlamentului. Am fost avertizați din timp. Toți suntem la Strasbourg, iar asistentelor mele le-am spus să lucreze de acasă. Însă, cei care se aflau acolo au fost evacuați imediat și trimiși într-o altă clădire.

Pentru că lucrurile nu s-au oprit, violențele continuă: s-au spart geamuri și s-a aruncat cu obiecte contondente. Clădirile tuturor instituțiilor europene, de la Consiliu, Parlament, Comisie, toate au fost vandalizate mai mult sau mai puțin. O perioadă a fost ocupată, chiar și stația de tren din fața Parlamentului, de protestatare. Până la urmă forțele de ordine au reușit să o elibereze.

Pe lângă asistenții noștri de la cabinete, mai erau și funcționari. Din păcate, protestul a degenerat în violențe foarte mari și nu cred că este bine”, a spus și Maria Grapini, pentru FANATIK.

Protestele fermierilor, între revendicări legitime și escaladarea violențelor

Oficialul român din Parlamentul European a precizat că fermierii ar fi avut nevoie de un dialog real cu autoritățile europene. Apoi, a menționat că situația din jurul instituțiilor UE a fost gestionată de forțele de ordine și că nu au existat victime în rândul delegației române. Informațiile primite din Comisia pentru Agricultură confirmă faptul că nimeni nu a fost rănit. Deși utilizarea gazelor lacrimogene a determinat retrageri temporare din zonă, nu au fost înregistrate vătămări fizice.

„Cred că ar fi fost necesară o discuție, asta așteptau probabil fermierii: un dialog cu reprezentanții autorizați. Au venit acolo pentru că are loc summitul, pentru că este Consiliu, cel mai probabil pentru a pune presiune. Știau că noi, eurodeputații, suntem la Bruxelles și că avem sesiune plenară.

Dreptul la protest există, distrugerile nu

Ai noștri sunt bine. Am discutat cu coordonatorul din Comisia pentru Agricultură, unde sunt membră, și am fost informată că nu sunt afectați, nu sunt răniți. Desigur, în momentul în care se folosesc gaze lacrimogene, oamenii sunt nevoiți să se retragă, pentru că nu pot respira, însă nu există răni fizice.

Știu, în linii mari, ce își doresc fermierii, însă protestul nu trebuie să degenereze în violență, pentru că acest lucru se poate întoarce împotriva lor. Dreptul la protest există, dar violența și distrugerea bunurilor publice nu sunt acceptabile”, a mai adăugat europarlamentarul român.

Bugetul agriculturii, în pericol: avertismentul Mariei Grapini

Grapini a mai explicat pentru FANATIK că nemulțumirile fermierilor sunt legate, în mare parte, și de lipsa de comunicare privind deciziile recente și de contextul bugetar pentru agricultură. Ea a subliniat modificările adoptate recent pentru bugetul pe 2026 și a atras atenția asupra conflictului dintre Parlamentul European și Comisia Europeană în negocierile privind politica agricolă comună după 2027. Evidențiază riscurile amestecării bugetului agriculturii cu alte fonduri europene.

„Problema, după părerea mea, este că se termină anul. Și, probabil că nu s-a comunicat ce s-a decis, pentru că noi tocmai am votat în această săptămână o modificare pentru bugetul pe 2026, pentru fermieri, care aduce niște îmbunătățiri.

Noi suntem într-un conflict cu Comisia Europeană la negociarea politicei agricole comune după 2027. În care, Comisia vrea, dar noi, Parlamentul, nu am fost de acord și nu suntem de acord. Vrem mai departe să fie bugete separate, să nu se amestece bugetul pe agricultura cu bugetul pe coeziune. Pentru că există riscul ca banii să fie dirijați pe alte proiecte, de infrastructură, de apă, școli și așa mai departe, și la fermieri să nu mai ajungă.

Agricultura, dacă nu o susținem și nu devine competitivă, vom mânca de afară lucruri, produse nesigure”, a punctat, în final, pentru FANATIK, Maria Grapini.