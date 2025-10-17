Haos la CFR Cluj: „Multă lipsă de disciplină, jucătorii sunt nemulțumiți”

E haos în vestiarul lui CFR Cluj. Echipa e într-o degringoladă completă după un nou semieșec în SuperLiga. a fost comentată de analiștii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, doar două victorii în SuperLiga. Cum a fost comentat egalul cu Csikszereda

CFR Cluj a surprins neplăcut la Miercurea Ciuc. În restanța etapei a 5-a din SuperLiga, vicecampioana a făcut doar 2-2 pe terenul vicecampioanei Csikszereda. Echipa lui Mandorlini a fost egalată la ultiam fază dintr-un

„Ca evoluție, surprinzător. Ca scor, nu. Mai rau de atât nu se putea pentru CFR decât să ia bătaie. M-am uitat pe niște statistici și am văzut că gazdele au fost superioare și la posesie și la ocazii. În prima repriză, CFR a atacat, copie fidelă a doua repriză, dar eu văd la CFR că se întâmplă ceva. Foarte mulți jucători nemulțumiți, dau din mâini. De disciplină nici nu mai vorbim.

ADVERTISEMENT

Sunt oameni acolo care totuși au jucat fotbal și știu. Păi la 1-0, conduc, aveau meciul în mână, iau gol, a doua repriză intră, dau gol în minutul 71 și după aceea se întâmplă la fel. Nu poți, la nivelul ăsta, contra unor copii, că au jucat totuși cu niște copii”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj, gol primit în fiecare meci de SuperLiga

Deși este pregătită de italianul Andrea Mandorlini. CFR Cluj are o apărare catastrofală. Ardelenii au primit gol în toate cele 12 partide disputate până acum în SuperLiga. Cu un golaveraj de 19-23, CFR Cluj are a treia cea mai proastă defensivă din campionat, după nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda.

ADVERTISEMENT

„Eu, sincer, mă așteptam după perioada de pauză, ok, iau gol, dar la nivelul CFR-ului, dai 4 sau 5. Au avut meciul în mână. Au făcut niște greșeli incredibile la CFR, de începători. Să ai mingea și să o pasezi la adversar?

ADVERTISEMENT

La un momentdat erau 3, plecau pe contraatac de la CFR și 7 veneau după ei la vreo 30-40 de metri. Se vede că suferă la disciplină. Sunt nemulțumiți jucătorii, dau din mâini, pase greșite și se întorc cu spatele la colegi. Nu mi se pare deloc ce era cu Dan Petrescu, adică disciplină”, a adăugat Ilie.

Când a ratat CFR Cluj play-off-ul

CFR Cluj este în pericol să rateze play-off-ul pentru a doua oară în istorie de când campionatul României se joacă după acest format. Până acum, ardelenii nu au terminat în top 6 sezonul regulat decât în 2015-2016, prima ediție cu play-off și play-out, când la final s-au clasat pe poziția a 9-a.

ADVERTISEMENT

„Până la urmă tot pe clasament te uiți. Cu eliminare, fără eliminare, cu echipe nou-promovate. Și despre Rapid se spune că ce program ușor, că joacă cu Metaloglobus, cu Csikszereda, că joacă cu FC Argeș în prima etapă. Și uite cu echipele astea faci puncte. Pe Csikszereda toată lumea o vedea retrogradată și uite că Csikszereda face puncte.

Important pentru ei e să prindă primele 6. Atât pentru CFR, cât și pentru FCSB. Eu cred că una dintre cele două nu prinde play-off-ul”, a declarat Robert Niță. „Eu cred că prin amândouă”, a intervenit moderatorul Cristi Coste.

Pe ce loc e CFR Cluj după 12 etape

În urma egalului cu formația lui Robert Ilyeș, CFR Cluj este pe locul 11, cu 13 puncte, la cinci lungimi de play-off. În acest campionat, ardelenii au câștigat doar două meciuri, cu Unirea Slobozia și cu Hermannstadt, ambele cu același scor, 2-1.