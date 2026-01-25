Haos la clubul din România aflat pe poziție de play-off! A reziliat contractele jucătorilor și va continua competiția cu juniorii

ADVERTISEMENT

CS Păulești, formație ce are șanse importante la promovarea în Liga a II-a a României, a făcut un anunț halucinant pe rețelele de socializare. Clubul aflat pe poziție de play-off a decis să rezilieze contractele jucătorilor importanți și să continue competiția cu tineri din generațiile 2007-2009.

Situație incredibilă la CS Păulești! Anunțul făcut de club

CS Păulești se află în acest moment pe locul al treilea în Seria 2 din Liga a III-a a României. Cu doar cinci meciuri înaintea partidelor de baraj, gruparea prahoveană a luat o decizie incredibilă. Deși echipa avea șanse bune să termine în primele patru echipe și să se lupte la promovare, conducerea a decis să rezilieze contractele jucătorilor experimentați, păstrând doar câțiva dintre ei pentru a-i îndruma pe cei tineri.

„Un nou început pentru CS Păulești. Clubul Sportiv Păulești traversează un moment de redefinire și reconstrucție. De comun acord cu jucătorii care au făcut parte din lot în turul campionatului, contractele acestora au fost reziliate, decizie asumată și luată în spiritul respectului ambelor părți.

Privim înainte cu încredere și responsabilitate, pregătind un nou capitol în care accentul va fi pus pe dezvoltarea tinerilor. CS Păulești va aborda următoarea perioadă competițională bazându-se pe juniori născuți în anii 2007, 2008 și 2009, susținuți de experiența a 4–5 jucători seniori, care vor avea rolul de a ghida și echilibra echipa.

Această nouă provocare reflectă angajamentul clubului față de viitor, față de formarea jucătorilor tineri și consolidarea unei identități bazate pe muncă. În perioada următoare vom reveni cu informații privind programul meciurilor amicale, precum și cu lotul pe care ne vom baza în disputarea partidelor rămase din acest sezon. CS Păulești merge mai departe!”, au transmis cei de la Păulești pe rețelele de socializare.

Ce „vedete” avea în lot CS Păulești

Formația prahoveană avea în lot jucători cu o experiență foarte mare pentru Liga a III-a din România. Printre jucătorii ale căror contracte au fost reziliate se numără Gabi Matei, Magaye Gueye și Adrian Petre.

Gabriel Matei este dublu campion al României alături de FCSB și mai are în CV echipe precum Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu sau ASA Târgu Mureș. are nu mai puțin de 24 de meciuri în Premier League și a trecut pe la echipe precum Everton, Strasbourg sau Millwall. Adrian Petre a fost un atacant de mare perspectivă, însă în acest moment, deși are doar 27 de ani,

Controversa din spatele deciziei celor de la CS Păulești. Formația de Liga a III-a, suspectă de meciuri trucate

Decizia clubului a venit la doar câteva zile după ce declarațiile unui fost antrenor al echipei au făcut furori în România, iar acest lucru a ridicat multiple semne de întrebare. Fadi Haddad a dezvăluit că oamenii din conducerea lui CS Păulești i-ar fi propus să facă „blaturi”, deoarece poziția din campionat le-ar fi permis acest lucru:

„Mi-am dat demisia după meci, m-am urcat în mașină și am plecat acasă. Am fost nevoit să iau această decizie în urma unor lucruri care nu se pupă cu caracterul meu. Concret, mi-au fost cerute anumite lucruri peste care nu am putut să trec. A fost o discuție: «Domne! Suntem pe locul cutare, suntem acolo, suntem bine, hai să facem echipa invers». Și eu nu am vrut! Oamenii care țineau clubul (n.r. cine i-a transmis să facă echipa invers). Am intrat în vestiar și am spus că nu o să fac asta”

Din păcate, sunt multe prostii care se întâmplă în fotbalul românesc. Doamne Ferește ce e la liga a treia, ce se întâmplă! E groaznic! Și vreau să vă mai spun ceva despre meciul cu Blejoi. A fost o chestiune cu 15 minute înainte să înceapă partida. Am terminat încălzirea, am intrat în vestiar, am vorbit ultimul lucru cu jucătorii, i-am mai lăsat cinci minute singuri și am ieșit. Și atunci mi-au spus să stau liniștit că nu am cum să câștig meciul, că au pus arbitraj. Exact așa mi-au spus: „au pus arbitraj”. Vorbesc de oameni din conducerea noastră. Să știți că meciul nu s-a dus în direcția asta, cum că arbitrajul este clar împotriva noastră, eu nu am văzut asta”, a declarat fostul antrenor de la CS Păulești, conform .