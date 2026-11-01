Haos la clubul din Turcia care îl vrea pe Marius Șumudică! Ședință decisivă la Ankara

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Marius Șumudică ar putea reveni în fotbalul din Turcia, la Gaziantep, club pe care l-a pregătit în două mandate. Formația traversează însă o perioadă extrem de complicată. Rezultatele slabe, problemele financiare și incertitudinea de la nivelul conducerii au provocat o adevărată criză.

Situație explozivă la Gaziantep! Ședință decisivă la Ankara înaintea schimbării conducerii

Gaziantep traversează o perioadă extrem de dificilă, atât pe teren, cât și în afara lui. Rezultatele slabe și problemele financiare au accentuat tensiunile din interiorul clubului, iar nemulțumirile sunt tot mai mari. În acest context, la nivelul conducerii se pregătesc schimbări importante, care ar putea avea loc chiar în următoarele zile.

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Potrivit publicației locale Referans Gazetesi, luni, 2 noiembrie, este programată o întâlnire importantă la Ankara. La discuții ar urma să participe actualul președinte, Memik Yılmaz, Ahmet Uzer, unul dintre oamenii care ar putea prelua conducerea clubului, dar și mai mulți politicieni. Pe 5 noiembrie este programat un congres extraordinar, în cadrul căruia ar putea fi aleasă o nouă conducere. Ahmet Uzer este unul dintre numele vehiculate pentru funcția de președinte.

Marius Șumudică, pe lista lui Gaziantep!

Situația celor de la Gaziantep este extrem de complicată și din punct de vedere sportiv. În ultima etapă, iar presa din Turcia scrie că șansele ca antrenorul Orhan Ak să fie demis sunt tot mai mari. Mai multe lucruri s-ar putea clarifica după ședința de luni. , tehnicianul român care a mai pregătit Gaziantep în două rânduri și a lăsat o impresie foarte bună.

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La finalul meciului cu Petrolul Ploiești, disputat de CFR Cluj, Marius Șumudică a lăsat de înțeles că ar putea reveni în fotbalul turc în viitorul apropiat. „S-ar putea să mă vedeți și în două săptămâni. Să vă uitați la televizor”, a declarat antrenorul român.