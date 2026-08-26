Haos la clubul lui Radu Drăgușin! Starul Fiorentinei a refuzat să se antreneze în semn de protest

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Protestul atacantului e menit să le forțeze mâna conducătorilor Fiorentinei. Potrivit situația a devenit deja una tensionată și capătă tot mai mult aspectul unui adevărat război între cele două părți. Asta, în ciuda faptului că părea că despărțirea dintre Kean și Fiorentina va fi pe cale amiabilă.

Moise Kean nu s-a antrenat cu Fiorentina în semn de protest, supărat că nu este lăsat să plece la Como

Astfel, potrivit informațiilor venite dinspre Viola Park, Moise Kean ar fi ajuns târziu la antrenamentul din această dimineață, după care ar fi decis să nu participe deloc la ședința de pregătire. Un protest care vrea să le forțeze mâna conducătorilor echipei, care nu sunt deciși să-l lase pe Moise Kean la Como.

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Colegul lui Radu Drăgușin este atras la Como, formație pregătită de Cesc Fabregas, cu un salariu mult mai mare ca la Fiorentina, acesta fiind principalul motiv de supărare al lui Moise Kean. Potrivit presei din Italia, Kean ar câștiga la Como 5,5 milioane de euro pe an, cu un milion mai mult ca la Fiorentina.

Jurnaliștii italieni cred că ruptura dintre fotbalist și Fiorentina a început chiar în meciul recent pierdut la AS Roma, când Kean nu a fost titularizat. Cert e că gruparea din Como așteaptă un răspuns din partea Fiorentinei pentru cele 40 de milioane de euro oferite pentru atacant.

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Como oferă peste 40 de milioane de euro pentru Moise Kean, însă Fiorentina nu este decisă să-l lase să plece

pentru Moise Kean, declinată inițial de Fiorentina. Acum, una dintre cele mai bogate echipe din Serie A a plusat la 40 de milioane de euro, astfel că atacantul nu concepe să nu fie lăsat să plece.

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Dacă se va face, acest transfer îi va permite lui Moise Kean să revină în Champions League. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, fotbalistul a acceptat de câteva zile oferta celor de la Como, cu toate că Fiorentina nu și-a dat încă acceptul ca fotbalistul să plece.

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În ciuda faptului că Moise Kean a fost doar rezervă cu AS Roma, locul său pe teren fiind luat de Mateo Pellegrino, antrenorul Fabio Grosso i-a mulțumit lui Kean pentru efortul dispus și nu a lăsat să se înțeleagă că jucătorul ar pleca degrabă de la club.