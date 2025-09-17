Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”

Etapa a 9-a din SuperLiga a generat două surprize de proporții. FCSB și CFR Cluj, campioana și vice-campioana din sezonul trecut, au remizat, scor 1-1, cu nou-promovatele Csikszereda, respectiv Metaloglobus, iar calculele pentru play-off devin din ce în ce mai complicate pentru cele două formații.

ADVERTISEMENT

Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul

, FCSB și CFR Cluj se află la egalitate de puncte, ambele cu 7, și se clasează pe pozițiile 11, respectiv 12, de menționat fiind faptul că „feroviarii” au un joc mai puțin disputat. Cum rezultatele au dezamăgit în ambele tabere în acest sezon, distanța până la locul 6 (n.r. – ocupat de Slobozia), ultimul care duce în play-off, este deja de 7 lungimi.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, sau CFR Cluj. „Briliantul” consideră că ar fi un dezastru ca noul campionat să se desfășoare fără ele. Totodată, fostul antrenor de la Petrolul avertizează în privința echipelor FC Botoșani și Argeș Pitești, surprizele din acest debut de stagiune.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Există un risc real ca FCSB și CFR Cluj să nu intre în play-off?) Nu cred! Cu toate că a fost o surpriză mare la Metaloglobus. E o surpriză mare, nu ai voie să nu bați o echipă care a fost bătută aproape de toată lumea. Aici mă refer la o echipă de valoarea CFR-ului, cu tot respectul pentru Metaloglobus.

„Ar fi un dezastru mondial ca să nu fie CFR Cluj și FCSB în play-off”

E o surpriză mare să iei doar un punct acolo, așa cum a fost și la FCSB. Cele două echipe sunt în întârziere mare, dacă nu se trezesc va fi din ce în ce mai greu. Botoșaniul, Piteștiul merg bine, Craiova, Rapid și Dinamo sunt deja acolo.

ADVERTISEMENT

Celelalte echipe merg bine! Ok, poate că spun că vor recupera, dar nu poți să mai recuperezi atâtea puncte… Mai ales cu echipe care se mențin în formă. Botoșaniul și Piteștiul sunt două echipe-surpriză. La Dinamo te-ai obișnuit, că a fost anul trecut în play-off, la Craiova și Rapid la fel.

ADVERTISEMENT

Astea sunt echipe-surpriză și ai meciuri grele cu ele, drept dovadă că au și câștigat. Eu cred că ar fi un dezastru mondial ca să nu fie CFR Cluj și FCSB în play-off, nici nu-mi dau seama ce play-off vom avea. În fotbal se poate întâmpla orice”, a declarat Adrian Mutu.