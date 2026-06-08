Haos la frontierele SUA înainte de CM 2026! Golgheterul echipei a fost reținut 7 ore, iar cel mai bun arbitru african n-a primit viza. Uluitor ce a pățit un fotograf

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Campionatul Mondial este pe cale să înceapă, însă echipele participante au întâmpinat probleme la intrare pe teritoriul Statelor Unite Ale Americii. , 11 iunie, meciul de inaugural fiind cel dintre Mexic și Africa de Sud. Cu doar trei zile înainte de competiție, un jucător al unei participante a fost reținut preț de 7 ore.

Haos la frontierele SUA înainte de CM 2026! Golgheterul Irakului a fost reținut 7 ore

Aymen Hussein nu a avut o intrare prea ușoară în Statele Unite ale Americii. Golgheterul din Irak a fost interogat preț de 7 ore înainte ca accesul în țara organizatoare a Campionatului Mondial să i se fie permis. În cele din urmă, Hussein a putut să se alăture lotului, însă situația nu a fost deloc una plăcută.

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Irak are nevoie ca Aymen Hussein să fie într-o formă de zile mari, în contextul în care acesta este golgheterul echipei, având 34 de goluri în 93 de selecții. , o echipă din Ramadi, regiunea Anbar (n.r. – unde se află și Fallujah, o fostă fortăreață a insurgenților din timpul invaziei americane). Totodată, jucătorului i-a fost confiscat telefon, ca ulterior să îi fie înapoiat. Totuși, un fotograf din Irak nu a primit acces în stat.

Contactat de , un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a oferit următoarele clarificări: „Pe 5 iunie, naționala Irakului a sosit pe Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago (unde miercuri va disputa ultimul meci amical înainte de Cupa Mondială, împotriva Venezuelei), venind de pe aeroportul din Dubai.

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În timpul procedurilor de control, doi călători au fost supuși unei inspecții suplimentare, o procedură de rutină ce presupune verificarea informațiilor sau stabilirea eligibilității pasagerilor. Unuia i s-a permis accesul în Statele Unite. Cel de-al doilea, un fotograf și nu un jucător al echipei, a fost declarat neeligibil și i s-a refuzat intrarea din cauza unor probleme de verificare”.

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Cel mai bun arbitru african a primit interzis în SUA

O soartă mult mai decisivă a avut-o cel mai apreciat arbitru de pe continentul african, delegat oficial la turneul final. Omar Abdulkadir Artan, un somalez în vârstă de 34 de ani, care a primit interdicție de intrare imediat ce a aterizat în SUA, fiind trimis direct înapoi cu o cursă spre Turcia, punctul său de plecare. Autoritățile americane nu au oferit, cel puțin pentru moment, nicio justificare formală pentru această decizie. Măsura a picat ca un trăsnet în țara sa natală, unde delegarea sa fusese primită cu un entuziasm uriaș. Însuși șeful statului somalez, Hassan Sheikh Mohamud, îl indicase drept „o sursă de inspirație pentru noua generație de somalezi”.

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Dacă oficialii întâmpină astfel de probleme, pentru suporterii de rând situația devine aproape imposibilă. Un caz inedit, potrivit BBC, este cel al lui Abdulla Adnan. Imediat ce reprezentativa Irakului a obținut biletul pentru Cupa Mondială, acest fan ar fi investit în jur de 1600 de euro în biletele de meci și în zborurile către America. Planurile i-au fost însă date peste cap de tensiunile geopolitice: odată cu escaladarea conflictului dintre Iran și SUA, Washingtonul și-a suspendat activitatea diplomatică la Bagdad din rațiuni de siguranță.

Pentru a face rost de viză, Adnan a fost nevoit să meargă în Iordania, la ambasada SUA din Amman. Acolo s-a lovit de un alt zid biocratic: funcționarii l-au refuzat pe motiv că nu are cetățenie iordaniană. Deși a cochetat o vreme cu ideea de a-și încerca norocul și în Turcia, irakianul a abandonat în cele din urmă proiectul, rămânând și fără călătorie, și cu banii pierduți. Drama lui nu este una izolată, fiind împărtășită de mii de alți fani din statele aflate pe lista neagră a administrației conduse de Donald Trump.