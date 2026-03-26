Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe stadion înainte de Turcia – România

Cu mai puțin de două ore înainte de startul meciului Turcia – România de joi seară de la Istanbul, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, s-a petrecut o scenă cel puțin inedită, chiar la intrarea media de la stadionul lui Beșiktaș, cel pe care a fost programată să se dispute partida, cu începere de la ora României 19:00.

Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați pentru câteva minute în afara stadionului înainte de Turcia – România

În timp ce suporterii naționalei lui Mircea Lucescu nu au întâmpinat probleme la accesul în arenă și au putut face acest lucru foarte simplu, fără tensiuni sau îmbulzeală, nu s-a întâmplat același lucru când a venit vorba chiar despre reprezentanții deținătorilor drepturilor de televizare pentru această partidă în țara noastră. Este vorba despre Prima TV.

, și , în prezent analist Prima Sport, s-au confruntat cu anumite dificultăți în încercarea lor de a intra în stadion, iar acest moment, care s-a petrecut totuși în cele din urmă, a fost destul de mult întârziat.

Asta pentru că forțele de ordine prezente la arena lui Beșiktaș nu au dorit în primă fază să recunoască acreditarea media oferită de UEFA pentru această partidă. În schimb, s-a dorit în primă fază ca accesul să se facă doar în baza unei liste care cuprindea aproximativ 200-300 de nume, verificată de o singură persoană în momentele respective.

A fost nevoie de intervenția UEFA pentru ca problema să fie rezolvată

Cum Grădinescu și Panduru, dar și alți reprezentanți media din România, nu se aflau pe acea listă, li s-a transmis pur și simplu că nu pot intra pe stadion. La scurt timp, în zonă au venit și câțiva oameni cu funcții de conducere la postul TV Prima, care au încercat să rezolve situația, dar fără succes. Până la urmă, totul s-a remediat abia în momentul în care un reprezentant UEFA a mers la fața locului și le-a transmis respectivilor oameni de pază să îi lase totuși pe reprezentanții presei din România să intre pe stadion. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel, însă doar după câteva minute bune de incertitudine pe seama acestei chestiuni.