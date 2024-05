Haos la Malmo, la finala Eurovision. Zeci de mii de protestatari cer scoaterea Israelului din concurs

Scandalul legat de admiterea Israelului la concursul Eurovion de la Malmo a ajuns în stradă, străzile oraşului suedez fiind inundate de protestatari în ajunul finalei de sâmbătă. Manifestanţii contestă prezenţa Israelului, din cauza situaţiei din Fâşia Gaza și numărul tot mai mare de victime civile în enclava palestiniană.

La Malmo au fost aduşi şi poliţişti din Norvegia şi Danemarca

Protestele au devenit mai vehemente după un anunţ al directorului general al Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU), Noel Curran, care a declarat că organizația pe care o conduce nu intenționează să-și reconsidere decizia privind participarea unui .

În ziua celei de-a doua semifinale, din 9 mai, precum și sâmbătă, la Malmo au avut loc mai multe demonstrații, inclusiv proteste de amploare anti-Israel. Publicul a încercat, de asemenea, să perturbe spectacolele participantului israelian Eden Golan, în timpul repetițiilor și în semifinale.

Pentru a asigura securitatea, la Malmo au fost trimise forțe polițieneşti din toată Suedia, asistate de oameni ai legii din Norvegia și Danemarca. Malmo are o populație mare de persoane originare din Orientul Mijlociu, astfel că aici conflictul dintre Israel și Hamas este mai sensibil decât în multe alte oraşe europene.

Sâmbătă, , unde are loc finala, au fluturat steaguri palestiniene şi au strigat “Shame on you”, “Free, Free Palestine”, “Free, Free Rafah” şi “From the river to the sea, Palestine will be free”.

De asemenea, manifestanții au purtat pancarte cu inscripțiile “Copiii sunt uciși în Gaza!”, “Opriți genocidul!” și “Palestina pentru totdeauna”. Activiștii pro-palestinieni au numit invitația Israelului la Eurovision „ipocrizie”.

BREAKING: Happening right now in Malmo, Sweden. Absolutely MASSIVE pro-Palestine protest opposing Israel’s participation in Eurovision. 🇵🇸🔥 — sarah (@sahouraxo)

În total, aproximativ 30.000 de oameni s-au adunat în Piața Mare (Stor Torget) din Malmo, la apelul multor organizații neguvernamentale din Suedia și au cerut scoaterea Israelului de la Eurovision Song Contest.

Mii de oameni au mărșăluit în sprijinul Palestinei şi la Madrid. Locuitorii Spaniei s-au adunat în centrul capitalei la apelul organizațiilor neguvernamentale și au participat la o demonstrație organizată sub titlul “Condamnăm genocidul și masacrul sionist din Fâșia Gaza”.

Între timp, în Spania, protestele pro-palestiniene care au început la Universitatea din Valencia, pe 29 aprilie, s-au extins la universități din alte regiuni precum Ţara Bascilor, Navarra, Aragon, Andaluzia și Catalonia, studenții montând corturi în campusurile universitare, cum s-a întâmplat în SUA.