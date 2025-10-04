Haos la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore! O mașină a luat foc, iar un pilot a fost nevoit să abandoneze după un accident. Video

După ce în urmă cu două săptămâni, în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, , McLaren a venit în Singapore cu gândul clar de a se încorona.

Nebunie în calificările de Formula 1 de la Marele Premiu din Singapore

Marele Circ s-a mutat în Singapore pentru etapa cu numărul 18 a Campionatului Mondial și toată lumea se așteaptă ca circuitul stradal de la Marina Bay să ofere un spectacol de zile mari în care piloții să-și arate întreaga măiestrie.

Însă, totul a început cum ne se poate mai prost. În chiar prima sesiune de antrenamente, programată vineri, 3 octombrie, monopostul Williams pilotat de Alex Albon a luat foc pe linia boxelor, după ce efectuase primul tur de circuit.

Ajuns la standuri, pilotul thailandezo-britanic a așteptat liniștit ca mecanicii să stingă incendiul produs la frâne. După câteva momente de panică, Albon a ieșit din mașină nevătămat, însă nu a mai putut continua antrenamentele.

The rear brakes on Alex Albon's Williams get too hot in FP1 😲 — Parody | F1 ᴮᵞ ᴿᴾ (@Formula1FRP)

Directorul echipei Williams, James Vowles, a dezvăluit ulterior că temperaturile maxime la frâne depășiseră 1.000 de grade, ceea ce era prea mult pentru a putea fi reparate la timp. Albon a recunoscut că monopostul are tendința de a se confrunta cu dificultăți în climatele mai calde, dar suprafața denivelată a circuitului stradal Marina Bay ar putea compensa acest lucru.

Serie de accidente pe circuitul de la Marina Bay

Ce de-a doua sesiune de antrenamente a început cu un mic acroșaj pe linia boxelor între Charles Leclerc (Ferrari) și Lando Norris (McLaren). Monegascul nu l-a văzut venind pe britanic și cei doi s-au lovit ușor. Chiar și așa, monopostul lui Norris, , a avut de suferit.

This doesn't happen often! 😮 Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥 — Formula 1 (@F1)

Apoi a urmat poate cel mai dificil moment al weekend-ului. Britanicul George Russell a pierdut spatele mașinii sale Mercedes și s-a izbit violent de parapeți, iar comisarii de cursă au arborat steagurile roșii.

📻 "That was weird" Here's what happened to George Russell… 😱👇 — Formula 1 (@F1)

La scurt timp, Liam Lawson i-a urmat exemplul lui Russell și a lovit zidul de protecție la ieșirea din virajul 17. Asta a făcut ca roata dreapta-față a mașinii Racing Bulls să zboare pe pistă. Neo-zeelandezul a recidivat sâmbătă, 4 octombrie, în cea de-a treia ședință de antrenamente, când a derapat și a intrat din nou în parapeți. Iar steagul roșu a fost din nou arborat.

A dramatic crash for Liam Lawson in FP3 💥 📻 "I just hit the kerb" — Formula 1 (@F1)

Când are loc Marele Premiu de Formula 1 din Singapore și cine îl transmite la TV

A treia ședință de antrenamente s-a încheiat, iar cel mai rapid a fost olandezul Max Verstappen (Red Bull). Piloții vor lua o scurtă pauză și se vor pregăti de calificări. Acestea sunt programate sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 16:00 și vor fi transmise în direct pe Antena 3 și AntenaPlay.

Marele Premiu de Formula 1 din Singapore se va disputa duminică, 5 octombrie, începând cu ora 15:00. Cursa se va putea vedea pe Antena 1 și pe platforma de streaming AntenaPlay.