Sport

Haos la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore! O mașină a luat foc, iar un pilot a fost nevoit să abandoneze după un accident. Video

Weekend-ul acesta propune Marele Premiu de la Singapore, una dintre cele mai spectaculoase etape de Formula 1, însă circuitul stradal le-a pus mari probleme piloților încă din antrenamente.
Traian Terzian
04.10.2025 | 13:52
Haos la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore O masina a luat foc iar un pilot a fost nevoit sa abandoneze dupa un accident Video
Serie interminabilă de incidente în antrenamentele Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore. Sursă foto: The Sun

După ce în urmă cu două săptămâni, în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, a scăpat ocazia de a câștiga titlul la constructori, McLaren a venit în Singapore cu gândul clar de a se încorona.

ADVERTISEMENT

Nebunie în calificările de Formula 1 de la Marele Premiu din Singapore

Marele Circ s-a mutat în Singapore pentru etapa cu numărul 18 a Campionatului Mondial și toată lumea se așteaptă ca circuitul stradal de la Marina Bay să ofere un spectacol de zile mari în care piloții să-și arate întreaga măiestrie.

Însă, totul a început cum ne se poate mai prost. În chiar prima sesiune de antrenamente, programată vineri, 3 octombrie, monopostul Williams pilotat de Alex Albon a luat foc pe linia boxelor, după ce efectuase primul tur de circuit.

ADVERTISEMENT

Ajuns la standuri, pilotul thailandezo-britanic a așteptat liniștit ca mecanicii să stingă incendiul produs la frâne. După câteva momente de panică, Albon a ieșit din mașină nevătămat, însă nu a mai putut continua antrenamentele.

Directorul echipei Williams, James Vowles, a dezvăluit ulterior că temperaturile maxime la frâne depășiseră 1.000 de grade, ceea ce era prea mult pentru a putea fi reparate la timp. Albon a recunoscut că monopostul are tendința de a se confrunta cu dificultăți în climatele mai calde, dar suprafața denivelată a circuitului stradal Marina Bay ar putea compensa acest lucru.

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

Serie de accidente pe circuitul de la Marina Bay

Ce de-a doua sesiune de antrenamente a început cu un mic acroșaj pe linia boxelor între Charles Leclerc (Ferrari) și Lando Norris (McLaren). Monegascul nu l-a văzut venind pe britanic și cei doi s-au lovit ușor. Chiar și așa, monopostul lui Norris, câștigătorul de la Hungaroring, a avut de suferit.

ADVERTISEMENT
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a...
Digisport.ro
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"

Apoi a urmat poate cel mai dificil moment al weekend-ului. Britanicul George Russell a pierdut spatele mașinii sale Mercedes și s-a izbit violent de parapeți, iar comisarii de cursă au arborat steagurile roșii.

La scurt timp, Liam Lawson i-a urmat exemplul lui Russell și a lovit zidul de protecție la ieșirea din virajul 17. Asta a făcut ca roata dreapta-față a mașinii Racing Bulls să zboare pe pistă. Neo-zeelandezul a recidivat sâmbătă, 4 octombrie, în cea de-a treia ședință de antrenamente, când a derapat și a intrat din nou în parapeți. Iar steagul roșu a fost din nou arborat.

ADVERTISEMENT

Când are loc Marele Premiu de Formula 1 din Singapore și cine îl transmite la TV

A treia ședință de antrenamente s-a încheiat, iar cel mai rapid a fost olandezul Max Verstappen (Red Bull). Piloții vor lua o scurtă pauză și se vor pregăti de calificări. Acestea sunt programate sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 16:00 și vor fi transmise în direct pe Antena 3 și AntenaPlay.

Marele Premiu de Formula 1 din Singapore se va disputa duminică, 5 octombrie, începând cu ora 15:00. Cursa se va putea vedea pe Antena 1 și pe platforma de streaming AntenaPlay.

Imagine tulburătoare: cum arată mâinile Mihaelei Cambei, bijuteria României la haltere. A învins...
Fanatik
Imagine tulburătoare: cum arată mâinile Mihaelei Cambei, bijuteria României la haltere. A învins durerea pentru 3 medalii mondiale
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei...
Fanatik
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Live Video Liga 2, etapa 9. Concordia Chiajna, victorie cu Poli Iași. Acum...
Fanatik
Live Video Liga 2, etapa 9. Concordia Chiajna, victorie cu Poli Iași. Acum se joacă Corvinul – Steaua
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ion Țiriac își vinde o clădire din București pentru 7.000.000 de euro! Cine...
iamsport.ro
Ion Țiriac își vinde o clădire din București pentru 7.000.000 de euro! Cine este afaceristul care o cumpără
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!