Dezastru pentru fotbalistul lui Dinamo! E haos la naționala țării sale după ratarea calificării la Mondiale

Naționala Camerunului s-a numărat printre surprizele negative ale preliminariilor africane pentru Cupa Mondială din 2026. După ce au terminat pe locul 2 în grupă în urma Insulelor Capului Verde, „leii” au fost eliminați și de la baraj, iar presa și foștii jucători au „explodat” la adresa președintelui Federației, Samuel Eto’o.

Dezastru pentru Devis Epassy, portarul lui Dinamo, după ce naționala Camerunului a ratat calificarea la Campionatul Mondial

Cu portarul lui Dinamo, Devis Epassy, rezervă neutilizată, naționala Camerunului a cedat dramatic, cu 0-1, contra Republicii Democratice Congo în semifinala barajului din Africa. Unica reușită a partidei a sosit în minutul 90+1, fiind înscrisă de Chancel Mbemba, fundașul central al lui Lille.

CONGO DR STUN CAMEROON IN STOPPAGE TIME AND ADVANCE TO THE FINAL 🇨🇩 🇨🇩 🇨🇩 THEY WILL FACE NIGERIA FOR A SPOT IN THE INTER-CONFEDERATION PLAYOFFS ON SUNDAY ⚔️ — ESPN FC (@ESPNFC)

Așadar, deși numărul de echipe a crescut la 48, iar Africa va avea în premieră cel puțin 9 reprezentante la turneul final, Camerunul nu se va număra printre ele, iar reacțiile după eșecul suferit au fost dure. Fostul mare fotbalist Samuel Eto’o, care momentan este președintele Federației, este văzut drept principalul vinovat.

„Ghinionul lui Eto’o”, a titrat publicația Le Mistral, citată de , iar Le Reportages a realizat o analiză dură a celor întâmplate: „Federația sub conducerea lui Samuel Eto’o a multiplicat tensiunile și interferențele, subminând liniștea grupului. Pentru mulți fani, eșecul nu este atribuibil jucătorilor, ci conducerii federale haotice care le-a împiedicat drumul spre Cupa Mondială. Acum este momentul să-și recâștige locul. Cupa Africii pe Națiuni îi așteaptă”.

Inclusiv foștii fotbaliști care au evoluat alături de la echipa națională au reacționat negativ la adresa fostului atacant după ratarea calificării la Cupa Mondială. „Este un semnal de alarmă serios… Acum câțiva ani, o înfrângere împotriva celor din R.D. Congo era de neconceput, iar astăzi este clar că nu am crescut prea mult în ultimul timp”, a declarat Benoit Assou-Ekotto, fotbalist cu 24 de selecții la națională, care a evoluat timp de aproape un deceniu la Tottenham.

Patrick Mboma, fost atacant la echipe precum PSG sau Parma, cu 33 de goluri marcate pentru Camerun în doar 57 de selecții, a reacționat la rândul său. „Marc Brys (n.r. selecționerul naționalei) crede că a înțeles fotbalul camerunez datorită discuțiilor sale cu Samuel Eto’o. Pot deduce că explicațiile care i s-au oferit au fost foarte proaste”, a afirmat acesta.

În cazul în care naționala Camerunului s-ar fi calificat la Cupa Mondială, exista posibilitatea ca doi jucători din Superliga României să fie prezenți la turneul final. Pe lângă Devis Epassy, în circuitul naționalei se află și fundașul FCSB-ului, după accidentarea gravă suferită chiar într-un meci al primei reprezentative.