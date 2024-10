Haos la o benzinărie din Timișoara. Un TikToker a spus că le plătește carburantul tuturor șoferilor care vin să alimenteze. A fost nevoie de Poliție

Vineri a fost un adevărat haos în Timișoara, după ce un influencer a distribuit pe TikTok un videoclip în care promitea

Benzină gratis oferită de un TikToker

Vineri, în zona Casei Tineretului din Timișoara, mai multe străzi au fost blocate după ce influencerul a făcut publică pe rețelele de socializare intenția sa de a plăti plinurile de combustibil pentru o oră la toate cele șase pompe ale unei benzinării locale, scrie

De asemenea, anunțul TikTokerului a declanșat o adevărată frenezie printre utilizatorii rețelei, cozi uriașe formându-se imediat în apropierea stației de alimentare.

Ce l-a determinat pe tânăr să facă acest gest

Pe parcursul acelei ore, șoferii au putut alimenta gratuit la cele șase pompe. după ce a reușit să adune 100.000 de euro din activitatea sa pe rețelele sociale.

„Am ajuns la target-ul de 100.000 de dolari şi am promis că voi dona din bani, vineri 18/10 de la ora 14.00 – 15.00, voi oferi benzină gratis!”, a transmis mcc.lifestyle, care pe Instagram are 5.000 de urmăritori.

După ce videoclipul s-a viralizat într-un număr tot mai mare, zeci de șoferi s-au aliniat la coadă, blocând mai multe străzi din vecinătatea benzinăriei.

Un celebru TikToker internațional a vizitat România

Andreas Habibi, cunoscut pentru faimoasa frază „Habibi, come to Dubai”, a veni și în România, unde a fost primit cu mult entuziasm de fani. La sosirea sa pe aeroport, tiktokerul grec a fost imediat recunoscut și abordat pentru poze, inclusiv de câteva vedete locale.

Într-un interviu acordat presei din România, Andreas a mărturisit că nu avea așteptări mari înainte de a veni în România, deși știa că are mulți urmăritori români.

Referitor la faima sa, Andreas a explicat că a devenit viral pe TikTok peste noapte, după ce a postat un videoclip în care invita internauții să viziteze Dubaiul, unde locuiește de 10 ani. A doua zi, videoclipul său acumulase 20 de milioane de vizualizări, aducându-i rapid popularitate.

„Este prima dată pentru mine în România. Îmi doream dintotdeauna sî vin, pentru că știu că mulți români mă urmăresc. Deci sunt foarte fericit să fiu aici.

Nu am avut nicio așteptare când am venit, pentru că nu cunoșteam țara, deși sunt din Grecia, care nu e foarte departe. Când am ajuns pentru prima dată aici, când am aterizat pe aeroport, erau oameni deja care îmi cereau să facem poze”, a mărturisit Andreas Habibi, pentru wowbiz.ro.