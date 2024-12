Haos la o firmă de curierat în Cluj-Napoca. Oamenii își iau concediu ca să vină după colete și pleacă acasă cu mâna goală

Fan Curier, căci despre această companie este vorba, se apără și spune că nu face față cererii în această perioadă. Oamenii sunt exasperați pentru că au de primit colete care stau nelivrate cu zilele, în cel mai fericit caz. Atunci când sunt sunați, curierii ridică din umeri și îi redirecționează pe clienți spre ”centru”.

Haos la o firmă de curierat în Cluj-Napoca, angajații nu fac față

Doar că, aici nimeni nu răspunde la telefon. Așa cum arată și , mulți clujeni sunt disperați și stau la coadă ore în șir, unii își iau chiar concediu, după care se întorc cu coada între picioare. La o simplă căutare pe Google, putem vedea peste 5.000 de recenzii ale acestei companii, majoritatea sunt oameni nemulțumiți.

”Am trăit una din cele mai neplăcute experiențe din viața mea. Am așteptat o oră jumătate în frig și încă o oră înăuntru ca să mă dea afară una dintre angajatele de acolo pentru că se făcuse ora 17:00 și li se terminase programul!!! Angajatele care stau la recepție trebuie să și caute în depozit coletele și se pierde cam aproximativ 25 de minute per client.

trebuie să așteptăm în frig ca doar două angajate să caute coletele tuturor clienților !!!! Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai slabe firme de curierat”, se plânge o femeie din Cluj-Napoca, vizibil afectată de această experiență.

”Daca sunteți depășiți să livrați coletele, închideți firma sau lăsați alte firme de curierat sa își facă treaba, de 4 zile am un colet plătit care este în depozitul de destinație și nu a fost livrat, mai mult se atât, telefoanele de la sediu sunt inchise, dupa ce să mai răspundeti si la telefoane?

Bine că vă faceți contracte de colaborare și sunteți depășiți de situație! Așteptați să mergem noi dupa colete? Noi am plătit livrarea la adresă nu la sediu!”, completează un bărbat.

Fan Curier are mari probleme de organizare, susțin clujenii nemulțumiți

”Prima firmă de curierat a cărui angajați au tupeul să spună că ei nu livrează nici un colet la domiciliu. Dacă ajungeți la sediu lor vă așteptă cozi infernale, colete pierdute și nesimțire. de pe nici un site care livrează coletele doar prin Fan Curier. Faliment ar trebui să scrie pe ei”, arată o altă femeie. Sunt doar câteva din sutele de astfel de mesaje, care împărtășesc aceeași experiență.

Firma de curierat dă vina pe volumul mare de comenzi. ”Am suplimentat echipele locale, aducând forță de muncă din București și alte județe pentru a sprijini echipa din Florești. De asemenea, continuăm procesul de recrutare pentru a face față cererii în creștere. Cu toate acestea, având în vedere volumul foarte mare, întârzierile sunt inevitabile”, au transmis oficialii Fan Curier pentru sursa citată.

Între timp, clujenii fac coadă la sediul din Florești unde nu toți reușesc să plece acasă cu coletul așteptat, deși au stat la coadă mai multe ore. Livrările sunt întârziate săptămâni întregi, astfel că oamenii ajung să-și ia concediu în speranța că vor primi aceste colete.

“Stăm după coletul ăsta deja de vreo două săptămâni. M-a sunat şi a zis că numai dacă vin să-l ridic, dar nu am nicio şansă”, se plânge un client. În total cam 5.000 de colete așteaptă să fie ridicate, iar coada se formează cu multe ore înainte de deschiderea acestui sediu.