Haos la porțile stadionului 974 înainte de Portugalia – Ghana. Video

La startul partidei dintre Portugalia și Ghana, din Grupa H, bună parte din locurile din tribune erau neocupate. Însă nu din pricina lipsei de fani interesați de această partidă, ci pentru că, bună parte din suporterii ghanezi, au intrat cu întârziere pe stadion. Și nu din vina lor.

a fost programat pe Stadium 974 din Doha. , construită din 974 de containere marine reciclate, care a fost ridicată doar pentru Cupa Mondială.

Traficul către stadion s-a desfășurat cu greutate. Și, dacă această problemă nu era suficientă, a mai intervenit o problemă. O imensă buluceală la porți.

În momentul în care fanii Ghanei încercau să ajungă în tribune. Grupuri de polițiști, cu scuturi, au intervenit imediat, pentru a liniști spiritele și a restaura ordinea.

Riot Police deployed in Qatar 🇶🇦 looks like Ghana 🇬🇭 football fans are trying to squeeze in to the game as groups to avoid ticket checks Vs Portugal 🇵🇹

