Haos la semafor. O șoferiță de 66 de ani a provocat un accident cu trei victime, lângă Timișoara

Un accident rutier grav a avut loc, vineri, lângă Timișoara. O șoferiță de 66 de ani a intrat pe contrasens. Trei persoane au fost rănite.
Ana-Maria Tomescu
22.08.2025 | 17:46
Haos la semafor O soferita de 66 de ani a provocat un accident cu trei victime langa Timisoara
Accident cu trei victime lângă Timișoara. O șoferiță de 66 de ani a intrat pe contrasens. colaj Fanatik/ Foto tion.ro

Un accident cu trei victime a avut loc vineri, 22 august, în localitatea Şag, lângă Timișoara. Patru mașini au fost implicate în evenimentul rutier, după ce o șoferiță de 66 de ani a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens.

Accident cu trei victime lângă Timișoara. O șoferiță de 66 de ani a intrat pe contrasens

Accidentul a fost raportat la scurt timp după ora 15. Din primele cercetări efectuate de polițiștii din Timiș, o șoferiță de 66 de ani a ajuns pe sensul opus de mers, în circumstanțe încă neclare. Femeia a lovit două mașini care așteptau la un semafor, moment în care unul dintre autoturisme a ricoșat într-o altă mașină.

„În jurul orei 15:10, o femeie de 66 de ani a condus un autovehicul dinspre localitatea Jebel înspre municipiul Timişoara, iar în localitatea Şag a intrat pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu 2 autoturisme care staţionau regulamentar la semafor, conduse de o femeie în vârstă de 68 de ani şi de un bărbat de 41 de ani, unul dintre autoturisme ricoşând într-un alt autoturism care, de asemenea, staţiona la semafor”, au informat reprezentanții IPJ Timiș.

Una dintre victimele accidentului a rămas încarcerată

În urma coliziunii, trei persoane au fost rănite. Este vorba despre șoferița de 66 de ani, o altă conducătoare auto de 68 de ani, aflată la volanul uneia dintre mașinile care staționau la semafor, dar și o pasageră de 47 de ani. Una dintre victime a rămas blocată în autoturism, fiind nevoie de intervenția descarcerării.

În accident au fost implicați și doi copii, potrivit presei locale. Din fericire, minorii nu au suferit leziuni. La fața locului au ajuns polițiștii și mai multe echipaje medicale, cele trei victime fiind preluate de ambulanțe și transportate la spital. Cei patru șoferi au fost testați pentru alcool, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili, cu exactitate, cum a avut loc accidentul. Nu este singurul eveniment rutier petrecut vineri pe șoselele din județul Timiș. Un șofer de ride sharing a intrat în două mașini, în Timișoara. Bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției în timp ce îi făcea avansuri pasagerei, o tânără de 19 ani.

Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
