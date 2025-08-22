Haos la semafor. O șoferiță de 66 de ani a provocat un accident cu trei victime, lângă Timișoara

Un accident cu trei victime a avut loc vineri, 22 august, în localitatea Şag, lângă Timișoara. Patru mașini au fost implicate în evenimentul rutier, după ce o șoferiță de 66 de ani a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens.

Accidentul a fost raportat la scurt timp după ora 15. Din primele cercetări efectuate de polițiștii din Timiș, o șoferiță de 66 de ani a ajuns pe sensul opus de mers, în circumstanțe încă neclare. Femeia a lovit două mașini care așteptau la un semafor, moment în care unul dintre autoturisme a ricoșat într-o altă mașină.

„În jurul orei 15:10, o femeie de 66 de ani a condus un autovehicul dinspre localitatea Jebel înspre municipiul Timişoara, iar în localitatea Şag a intrat pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu 2 autoturisme care staţionau regulamentar la semafor, conduse de o femeie în vârstă de 68 de ani şi de un bărbat de 41 de ani, unul dintre autoturisme ricoşând într-un alt autoturism care, de asemenea, staţiona la semafor”, au informat reprezentanții IPJ Timiș.

Una dintre victimele accidentului a rămas încarcerată

În urma coliziunii, trei persoane au fost rănite. Este vorba despre șoferița de 66 de ani, o altă conducătoare auto de 68 de ani, aflată la volanul uneia dintre mașinile care staționau la semafor, dar și o pasageră de 47 de ani. Una dintre victime a rămas blocată în autoturism, fiind nevoie de intervenția descarcerării.

În accident au fost implicați și doi copii, potrivit . Din fericire, minorii nu au suferit leziuni. La fața locului au ajuns polițiștii și mai multe echipaje medicale, cele trei victime . Cei patru șoferi au fost testați pentru alcool, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili, cu exactitate, cum a avut loc accidentul. Nu este singurul eveniment rutier petrecut vineri pe șoselele din județul Timiș. Un șofer de ride sharing a intrat în două mașini, în Timișoara. , o tânără de 19 ani.