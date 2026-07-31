Haos la startul Ligii 2, ediția 2026-2027! Retragere în ultima clipă, peste jumătate dintre cluburi fără drept de promovare, bugete construite pe bani publici. Tot ce trebuie să știi despre noul sezon

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Sâmbătă, 1 august, va debuta noul sezon de Liga 2. FANATIK vă prezintă toate informațiile relevante despre această competiție în care sunt angrenate 22 de cluburi. Va fi o ediție a ligii secunde care ridică multe semne de întrebare, cu bugete incerte care care depind în cea mai mare parte de subvențiile din bani publici și cu jumătate dintre echipe neavând dreprt de promovare din cauza formei de organizare.

Toate informațiile despre noul sezon din Liga 2, ediția 2026 – 2027

Cu mize financiare semnificativ mai mici decât în SuperLiga și, în consecință, cu bugete incomparabile, Liga 2 propune totuși o întrecere pasionantă, al cărei mare premiu este, evident, promovarea în primul eșalon fotbalistic. 2 cluburi retrogradate din SuperLiga, 5 cluburi promovate din Liga 3 și 15 cluburi care au evoluat și în sezonul trecut în al doilea eșalon fotbalistic.

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Echipe retrogradate din SuperLiga: Metaloglobus, Unirea Slobozia ( );

Metaloglobus, Unirea Slobozia ( ); Echipe promovate din Liga 3: CSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, Politehnica Timișoara, SC Popești-Leordeni. Primele patru au promovat în urma play-off-ului Ligii 3, în timp ce SC Popești-Leordeni a câștigat turneul de baraj cu Șoimii Gura Humorului și Unirea Alba Iulia.

CSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, Politehnica Timișoara, SC Popești-Leordeni. Primele patru au promovat în urma play-off-ului Ligii 3, în timp ce SC Popești-Leordeni a câștigat turneul de baraj cu Șoimii Gura Humorului și Unirea Alba Iulia. Echipe prezente în Liga 2 și în sezonul 2025-2026: FC Bihor Oradea, Steaua București, Chindia Târgoviște, ASA Târgu Mureș, Metalul Buzău, CSM Slatina, Gloria Bistrița, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC 1599 Șelimbăr, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare.

Astfel, prin decizia Comitetului de Urgență al FRF, locul vacant a fost ocupat de CS Dinamo. . Într-o situație similară este CSM Olimpia Satu Mare, formație retrogradată direct în Liga 3 sezonul trecut, care va ocupa în acest sezon locul lăsat liber de Hermanstadt (clubul retrogradat din prima ligă a decis să se retragă din competiție).

Sistemul de desfășurare al noului sezon din Liga 2, ediția 2026 – 2027

Liga 2 se vă desfășura într-un sistem similar celui din SuperLiga, cu două faze: sezon regular și play-off/play-out.

Sezon regular (prima fază a competiției): vor participa toate cele 22 de echipe, care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, rezultând un total de 21 etape.

vor participa toate cele 22 de echipe, care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, rezultând un total de 21 etape. Play-off şi play-out (a doua fază a competiției): echipele vor fi repartizate în această fază a competiției pe baza clasamentului final al sezonului regular, cu toate punctele acumulate până atunci. În play-off vor participa primele șase clasate la finalul sezonului regular.

Partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în SuperLiga, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă: Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii și Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii.

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În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare. În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22, iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21. Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de 7 etape şi 7 meciuri pentru fiecare echipă. Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

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Play-off-ul și play-out-ul vor debuta ambele pe 20 martie 2027, dar se vor încheia la date diferite. Ultima etapă de play-off are loc pe 15 mai, în timp ce play-out-ul se încheie o săptămână mai devreme, pe 8 mai. Barajul de menținere în Liga 2 se va desfășură pe 15 și 22 mai 2027, în timp ce barajul de promovare în SuperLiga va avea loc pe 22 și 29 mai 2027.

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Haos la debutul în Liga 2. Mai mult de jumătate dintre echipe nu au drept de promovare în SuperLiga

Dacă în sezonul precedent 9 cluburi nu au avut drept de promovare din Liga 2, în acest sezon numărul lor a crescut la 12. Practic, peste 50% dintre competitoare (54,5% mai exact) nu au dreptul de a promova, fapt care cu siguranță are darul de a altera competiția din perspectiva motivației participantelor.

Cluburi cu drept de promovare: FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște, ASA Târgu Mureș, Metalul Buzău, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia, Metaloglobus București.

FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște, ASA Târgu Mureș, Metalul Buzău, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia, Metaloglobus București. Cluburi fără drept de promovare: Steaua București, CSM Slatina, Gloria Bistrița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC 1599 Șelimbăr, CS Dinamo București, CSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, SC Popești-Leordeni, CSM Olimpia Satu Mare.

Dreptul de promovare este condiționat de forma de organizare a cluburilor. Astfel, cluburile de drept public sunt neelegibile, în timp ce cluburile de drept privat pot deveni membre ale Ligii Profesioniste, având astfel drept de promovare. Clubul de drept public este o instituție publică aflată în subordinea unui minister, consiliu local sau consiliu județean. Conform reglementărilor în vigoare o astfel de entitate nu poate participa în SuperLiga organizată de LPF. Acesta este motivul pentru care, spre exemplu,

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Bătălia pentru promovare din Liga 2 – bătălia bugetelor construite pe bani publici

Ei bine, cluburile cu drept de promovare în prima ligă, cluburile de drept privat, nu sunt, așa cum poate ne-am aștepta, entități finanțate exclusive din bani privați. Dimpotrivă. FANATIK vă prezintă în cele ce urmează veniturile operaționale raportate în 2025 de cluburile cu drept de promovare din Liga 2 în sezonul 2025-2026 și (foarte important!) ponderea subvențiilor în aceste venituri.

Iar concluzie este ușor de tras: lupta pentru promovare este finanțată în mare măsură cu bani publici, campionatul în sine fiind dependent de această formă de finanțare. Ceea ce expune fotbalul ligii secunde riscului de colaps financiar în cazul în care instituțiile publice reduc volumul finanțării din motive bugetare la un moment dat. Analiza este însă interesantă, pentru că subvențiile nu sunt identice și nici ponderea lor în totalul veniturilor cluburilor.

48 de milioane lei din bani publici pentru 9 cluburi în 2025

Analiza se referă strict la sumele raportate de cluburile cu drept de promovare în SuperLiga în sezonul 2025-2026. Site-ul clubului Metalul Buzău, nefuncțional, nu a permis accesarea rapoartelor acestui club. Conform rapoartelor financiare publicate, FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște, ASA Târgu Mureș, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia, Metaloglobus București au încasat cumulat în 2025 subvenții de 48 de milioane lei.

În 2025, la nivelul celor 9 cluburi, subvențiile acopereau 48% din venitul operațional cumulat. Și asta în condițiile în care totalul veniturilor este substanțial crescut de cluburi ca Metaloglobus și Unirea Slobozia, care contribuie cu veniturile din prima ligă (acolo unde valoarea drepturilor TV face diferența).

Dacă în prima ligă cluburile își asigură o parte importantă din buget din drepturi TV, în liga secundă această sursă de venit este practic insignifiantă. Sumele obținute de la televiziuni și de la sponsorul ligii se împart în mod egal între cele 22 de echipe, fiecăreia revenindu-i câte 50.000 de euro pe sezon (40.000 de euro din drepturile TV + 10.000 de euro din contractul cu Casa Pariurilor, compania care dă numele competiției). Liga 2 se vede la TV pe Digi și Prima TV, stații care vor transmite 3 partide în fiecare etapă.

3 cluburi cu ponderea subvențiilor de peste 50% în venitul total

În 2025, Concordia Chiajna, Chindia Târgoviște și FC Bihor au raportat încasări din subvenții de 83%, 77% și, respectiv, 64% din totalul veniturilor operaționale în 2025.

În sume absolute, în 2025 avem 4 cluburi (din categoria celor cu drept de promovare în prima ligă) care au încasat peste 4 milioane lei ca subvenții (adică peste 800 de mii de euro echivalent): Concordia Chiajna, Chindia Târgoviște, Hermanstadt, FC Bihor și Unirea Slobozia.

Subvenții încasate în 2025 și ponderea lor în venituri:

Concordia Chiajna: 15.000.000 lei = 83% din total venituri operaționale;

15.000.000 lei = 83% din total venituri operaționale; Chindia Târgoviște: 11.050.000 lei = 77% din total venituri operaționale

11.050.000 lei = 77% din total venituri operaționale FC Bihor: 8.725.378 lei = 64% din total venituri operaționale;

8.725.378 lei = 64% din total venituri operaționale; Unirea Slobozia: 6.300.000 lei = 38% din total venituri operaționale.

De remarcat faptul că toate cele 4 cluburi au înregistrat contraperformanțe în sezonul precedent. Concordia și Chindia, deși au avut drept de promovare și au beneficiat de subvenții substanțiale, nu au reușit promovarea, FC Bihor nu a avut nici măcar drept de promovare, iar Slobozia a retrogradat din prima ligă. În cazul acestora din urmă, prin diminuarea drastică a veniturilor ca urmare a retrogradării (dispar drepturile TV, sponsorii își micșorează aportul, veniturile comerciale scad și ele), ponderea subvențiilor va crește semnificativ în 2026.

Ne aflăm, așadar, în fața unui sezon interesant. Multe echipe își propun promovarea, dar și mai multe depind de finanțarea autorităților locale. Fără de care nu doar lupta la promovare ar fi o iluzie, ci și supraviețuirea clubului ar fi amenințată. Și abia această din urmă observație reprezintă problema cea mai sensibilă a fotbalului românesc, sport care nu reușește să își asigure existența prin suporteri sau prin aportul economiei locale. Ceea ce va conduce, în continuare, la probleme financiare, insolvențe și renașteri – ciclu mortal pentru un fotbal și așa suferind.