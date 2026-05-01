Haos la Steaua București! Echipa a fost depunctată și riscă desființarea

Echipa de handbal a celor de la Steaua București este una dintre cele mai titrate echipe din România, însă în acest moment se află în divizia secundă, după ce a retrogradat din Liga Zimbrilor la finalul sezonului trecut. Din cauza datoriilor, Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal i-a depunctat pe „militari”.

Haos la Steaua București! Una dintre cele mai titrate echipe din handbal, depunctată și în pericol de desființare

Clubul Steaua București a eșuat lamentabil în ultimii ani. După ce echipa de fotbal nu are drept de promovare în SuperLiga de ani buni, la sfârșitul anului trecut echipa de handbal a retrogradat în divizia secundă. Steaua este una dintre cele mai titrate echipe din istoria handbalului românesc și este dublă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, în 1968 și 1977, însă acum a ajuns într-o situație extrem de delicată.

Conform celor de la , Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal a penalizat-o pe Steaua cu trei puncte, în urma datoriilor pe care le are către Nemanja Grbovic, Marko Davidovic și Admir Ahmetasevic, iar echipa a ajuns de la 21 de puncte la doar 18 puncte.

Aceeași sursă notează că echipa de handbal nu mai figurează în planurile conducerii clubului și riscă să se desființeze. Nu mai puțin de 20 de foști handbaliști ce au îmbrăcat tricoul Stelei au semnat o scrisoare destinată ministrului apărării, prin care se solicită ca secția să-și continue existența. De notat este faptul că, în urmă doar cu câteva zile, Steaua obținuse matematic promovarea în „Liga Zimbrilor”, primul eșalon al handbalului masculin din România. Cu două meciuri rămase de disputat, „militarii” încă pot pierde prima poziție.

Situația este halucinantă! Steaua a retrogradat cu un buget enorm

fără să fie depunctată, ci doar prin rezultatele slabe din timpul sezonului. Această tragedie sportivă este cu atât mai gravă cu cât „militarii” au dispus de un buget foarte mare.

mai exact 1.500.000 de euro, la egalitate cu secția de fotbal, care nu se află într-o situație mai bună, fiind blocată de 5 ani în Liga a II-a. Pe lângă acești bani, Steaua a mai beneficiat și de ajutor din partea sponsorului Hyundai, însă cu toate acestea tot nu a reușit să se salveze de la retrogradare.