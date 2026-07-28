Haos la Steaua înaintea startului sezonului de Liga 2! Ar putea juca doar cu juniori

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Steaua se află într-o situație foarte delicată înaintea startului noului sezon de Liga 2. În prima etapă, echipa din Ghencea joacă pe teren propriu duminică împotriva celor de la CSM Slatina. La această partidă, sunt șanse mari ca antrenorul Daniel Oprița să nu poată folosi decât juniori. Deci fără vreunul dintre jucătorii aduși în această vară.

Steaua ar putea juca doar cu juniori cu Slatina în prima etapă din Liga 2

Asta pentru că, potrivit , recent, mai exact pe data de 20 mai 2026, steliștii au primit de la FIFA interdicție la noi legitimări de fotbaliști, din cauza unei situații petrecute la începutul anului 2024. Atunci, Steaua a adus un junior de la Petrolul Ploiești, David Andrei Leon, în vârstă de 16 ani la momentul respectiv, crescut în Germania, la FC Ismaning și TSV 1860 Munchen.

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În scurta perioadă petrecută la Petrolul, juniorul a avut statut de amator. Iar în Ghencea a avut parte de primul său contract de fotbalist profesionist. Întrucât era vorba despre un jucător care nu împlinise încă 18 ani, pentru transferul său trebuia să se achite acea grilă de formare la nivel internațional. De menționat în acest context este și că tânărul fotbalist s-a și lăsat între timp de această activitate.

Suma totală se ridica la aproximativ 45.000 de euro. De aici, doar 3.000 de lei le aparțineau celor de la Petrolul, iar restul trebuia să se împartă între cei de la Ismaning și TSV Munchen. Ceea ce nu s-a întâmplat. nu a achitat sumele respective către cele două cluburi, iar în urmă cu ceva timp, după ce s-au interesat și au aflat de această situație, ele au sesizat FIFA cu privire la această chestiune.

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De ce a primit Steaua interdicție la noi legitimări din partea FIFA

Ulterior, forul internațional a dictat interdicție la noi legitimări pentru Stare de fapt care există inclusiv în prezent. Astfel, până în acest moment „militarii” nu au putut înregistra transferurile făcute în această vară. Și pare că sunt șanse destul de mari ca problema să nu se rezolve în timp util pentru meciul cu Slatina din prima etapă.

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Conform sursei citate anterior, steliștii ar vrea să plătească suma respectivă în aceste zile, pentru a rezolva situația până la partida de duminică. Doar că, din nefericire pentru ei, nu pot face acest lucru decât prin Clearing House, Camera de Compensație din cadrul FIFA. Iar acolo procedurile sunt destul de anevoioase și durează mai mult decât ar trebui. Se pare că inclusiv FRF ar fi intervenit în această speță și le-ar fi cerut celor de acolo să încerce să grăbească puțin lucrurile, dar, până în acest moment, chestiunea nu s-a rezolvat.

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Contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, George Ogăraru, managerul academiei de fotbal de la Steaua, nu a dorit să intre prea mult în detalii: „Nu vă pot oferi detalii despre acest subiect, deoarece nu am avut nicio implicare și nicio legătură cu acel transfer. Sunt convins că persoanele competente vor clarifica situația și vor lua măsurile necesare”.

Jucătorii aduși de Steaua în această vară, care încă nu pot fi legitimați: