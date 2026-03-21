Haos la un meci din Bundesliga! Ultrașii oaspeților s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Câțiva suporteri au fost arestați

Werder Bremen a câștigat la limită pe terenul celor de la Wolfsburg, scor 1-0, într-un duel extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării în Germania. Înainte de startul partidei însă, suporterii echipei lui Daniel Thioune au luat cu asalt zona accesului pe stadion dedicată oaspeților și au pornit un adevărat scandal cu forțele de ordine.

Ultrașii lui Werder au atacat stewarzii înainte de startul meciului cu Wolfsburg. Câțiva suporteri au fost arestați

Încărcătură duelului de sâmbătă după-amiază și-a spus cuvântul. Cele două echipe trec printr-o perioadă de criză în și riscă inclusiv retrogradarea, asta după ce rezultatele pe care le-au înregistrat în ultimele meciuri le-au adus în subsolul clasamentului. Cei de la Kicker anticipau faptul că partida de pe Volkswagen Arena va fi una cu scântei, însă aceste scântei au izbucnit chiar înainte de fluierul de start al centralului Benjamin Brand.

Cu aproximativ un sfert de oră înainte de începutul meciului s-a constatat faptul că există multe locuri libere în sectorul destinat suporterilor lui Werder, un lucru care nu prea se întâmplă de obicei, mai ales la meciurile importante. Imediat însă a venit și explicația. Poliția din Wolfsburg a anunțat că o parte din ultrașii formației din Bremen a fost implicată într-o bătaie generală cu forțele de ordine, în zona prin care se face accesul pe stadion. Conform informațiilor oferite de autorități, stewarzii au fost agresați cu brutalitate de către fanii lui Werder și a fost nevoie de intervenția ofițerilor de poliție pentru a calma spiritele. Ba mai mult, Benni Zander, reporter DAZN, a descris evenimentul ca fiind „demn de Vestul Sălbatic”.

Oficialii clubului VfL Wolfsburg au declarat că agresiunile au provenit cel mai probabil dintr-o tentativă de introducere ilegală de echipamente neautorizate pe stadion din partea fanilor echipei adverse. Ulterior, poliția locală a mai emis un comunicat prin care a anunțat faptul că o parte din suporterii lui Bremen au fost duși la secție, unde vor răspunde pentru faptele lor.

Werder Bremen a câștigat la Wolfsburg și părăsește zona roșie a clasamentului din Bundesliga

Chiar dacă nu a beneficiat de suportul tuturor fanilor care și-au anunțat prezența pe stadion, Werder Bremen a izbutit să câștige pe Volkswagen Arena. Trupa lui Daniel Thioune s-a impus cu 1-0, unicul gol al partidei fiind semnat de Justin Njinmah, în minutul 68 al întâlnirii. Pentru Wolfsburg, partida de sâmbătă a fost prima de la revenirea lui Dieter Hecking pe banca tehnică, asta după ce Daniel Bauer a fost demis weekend-ul trecut.

În urma acestui rezultat, Werder a acumulat 28 de puncte și a urcat până pe locul 13 în clasament, fiind în prezent la patru lungimi distanță de FC St. Pauli, echipa de pe 16, prima aflată sub linia roșie. De cealaltă parte, „lupii” au rămas la borna cu numărul 21, iar în momentul de față, trupa lui Dieter Hecking este penultima în .