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E scandal mare la Zenica înainte de Bosnia – România! Cu doar o zi înaintea meciului din Nations League, primarul orașului bosniac, Fuad Kasumović, a provocat controverse după ce a cerut excluderea jurnaliștilor de la o ședință a Consiliului Local. Incidentul a ajuns inclusiv în presa de la Sarajevo.

Scandal la Zenica, înainte de Bosnia – România! Ce a făcut primarul orașului

Totul a început luni, în timpul unei ședințe a Consiliului Local din Zenica. Primarul Fuad Kasumović a solicitat introducerea pe ordinea de zi a unui punct referitor la aprobarea unor fonduri pentru plata unor obligații financiare legate de Toplana Zenica, compania care produce energia termică pentru sistemul centralizat de încălzire al orașului. Edilul a susținut însă că subiectul nu trebuie discutat în fața publicului.

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Problema este una extrem de sensibilă pentru locuitorii din Zenica. Toplana se află într-o procedură de insolvență, iar mai mulți localnici au rămas fără căldură în ultimele săptămâni. În octombrie, autoritățile au discutat inclusiv despre o majorare de 106% a tarifelor. De această dată, controversa a fost provocată de lipsa de transparență a autorităților.

Jurnaliștii, scoși din sală! Scandalul a ajuns și în presa de la Sarajevo

Fuad Kasumović le-a cerut consilierilor să accepte discutarea subiectului cu ușile închise, invocând caracterul confidențial al informațiilor. „Este vorba, din punctul meu de vedere, despre o chestiune secretă, care nu trebuie să ajungă în spațiul public. Voi sunteți cei care veți decide dacă mergeți mai departe sau nu”, a declarat primarul, potrivit Zenicablog. Edilul a încercat apoi să calmeze spiritele: „Nu este nimic grav, doar că administrația orașului face o mișcare inteligentă”.

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Consilierii au acceptat propunerea, iar reprezentanții presei, invitații și celelalte persoane care nu participau la lucrările Consiliului au fost obligați să părăsească sala. În același timp, transmisiunea televizată a fost oprită. Nu este prima controversă de acest fel la Zenica. Pe 14 octombrie, reprezentanților presei li s-a cerut să părăsească o altă ședință dedicată încălzirii centralizate. Atunci, Asociația Jurnaliștilor din Bosnia și Herțegovina a condamnat restricțiile și a solicitat autorităților să garanteze accesul liber al presei la ședințele Consiliului Local.

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Cine este Fuad Kasumović, primarul controversat din Zenica! Condamnat la patru ani de închisoare în primă instanță

Fuad Kasumović este unul dintre cei mai controversați politicieni din Bosnia și Herțegovina. A devenit primar al orașului Zenica în 2016, după ce a câștigat alegerile din postura de candidat independent. În decembrie 2021, edilul a fost arestat într-o anchetă privind compania publică de transport Zenicatrans. Procurorii l-au acuzat, alături de alte persoane, de implicare în mai multe ilegalități care au contribuit la falimentul societății.

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În septembrie 2025, Tribunalul Cantonal din Zenica l-a condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare și i-a aplicat o interdicție de șase ani privind ocuparea unor funcții publice, care ar urma să intre în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii. Procesul nu este însă încheiat. Potrivit presei bosniace, Curtea Supremă a Federației Bosniei și Herțegovinei a programat un termen pentru 26 ianuarie 2027.

România joacă marți la Zenica! Victorie obligatorie pentru a evita barajul din Nations League

Zenica se pregătește să găzduiască a, programat marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje. Tricolorii au ajuns în Bosnia după victoria cu Polonia, scor 2-1, obținută sâmbătă, pe Arena Națională. A fost primul succes al naționalei pregătite de Gică Hagi în actuala ediție din Nations League.

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pentru a mai spera la locul al treilea, care asigură menținerea în Liga B. Un succes nu este însă suficient dacă Polonia obține, la rândul ei, toate cele trei puncte împotriva Suediei. În schimb, un egal sau o înfrângere ar lăsa România pe ultima poziție și ar trimite-o la barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C.