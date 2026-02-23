Sport

Haos nemaivăzut în Mexic după uciderea traficantului „El Mencho”! Zverev și alți jucători, blocați în țară: „Trimiteți avioane!”

Mexic se confruntă cu un haos fără precedent după uciderea traficantului "El Mencho". Apel disperat pentru ca tenismenii să părăsească țara. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
23.02.2026 | 10:23
Haos nemaivazut in Mexic dupa uciderea traficantului El Mencho Zverev si alti jucatori blocati in tara Trimiteti avioane
ULTIMA ORĂ
Haos nemaivăzut în Mexic după uciderea traficantul "El Mencho"! Zverev și alți jucători, blocați în țară. Foto: Colaj Fanatik
Scene reprobabile se petrec în Mexic după ce Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, cel mai căutat om din statul american, a fost ucis în timpul unei operațiuni menite a-l aresta. Cartelul caută răzbunare, iar mai mulți sportivi sunt blocați în țara aztecilor.

Haos nemaivăzut în Mexic după uciderea traficantul „El Mencho”

El Mencho a fost ucis duminică, după ce Guvernul Mexicului a declanșat o operațiune militară în orașul Tapalpa. Cartelul pe care îl conducea se afla în atenția autorităților încă din 2009 și era considerat una dintre cele mai violente grupări criminale din Mexic. Statele Unite l-au clasificat oficial drept organizație teroristă, asociindu-l cu traficul de cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil.

Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment prin care le-a recomandat cetățenilor americani din Jalisco și Tamaulipas, dar și din anumite regiuni din Michoacán, Guerrero și Nuevo León, să rămână în locuințe.

În același timp, guvernul din Canada și-a sfătuit cetățenii să evite călătoriile neesențiale în zeci de regiuni din Mexic, invocând nivelul ridicat al violenței și activitatea intensă a crimei organizate.

Zverev și alți jucători, blocați în Mexic după uciderea lui „El Mencho”

În această săptămână urmau să aibă loc două turnee în circuitele WTA și ATP, la Acapulco și Merida, însă competițiile nu vor avea loc. Conducerea tenisului mondial încearcă să își scoată sportivii de top din Mexic după haosul declanşat de cartelul CJNG, gruparea teroristă dorind să răzbune moartea lui „El Mencho”.

Printre jucătorii de top așteptați la turneul ATP 500 de la Acapulco se află numărul 4 mondial, Alexander Zverev, alături de Alex de Minaur, americanul Frances Tiafoe și britanicul Cameron Norrie.

La Merida Open, capii de serie le includ pe americancele Emma Navarro și Ann Li, dar și pe dubla finalistă de Grand Slam Jasmine Paolini. Din fericire, nicio jucătoare din România nu se află pe tabloul competiției.

Apeluri disperate pentru scoaterea sportivilor din țară

După moartea temutului lider al cartelului Jalisco New Generation (CJNG), membrii grupării au răspuns prin incendierea mașinilor, construirea de bariere rutiere și confruntări cu forțele de securitate în nu mai puţin de opt state. În urma acestora, aeroportul Puerto Vallarta din Guadalajara a fost închis.

Mai multe personalități, în frunte cu Brett Haber, cunoscutul comentator Tennis Channel, roagă conducerea ATP și WTA să trimită avioane pentru a-i duce pe sportivi la Indian Wells, turneu ce este programat în luna martie.

„Tocmai am părăsit Mexicul. Activitatea poliției la aeroport a fost o nebunie. Acesta nu este un exercițiu. Fac apel la Larry Ellison (n.r. – organizatorul Indian Wells) să trimită un avion spre Acapulco şi unul spre Merida să îi scoată pe toţi tenismenii de acolo. Aduceţi-i la Indian Wells”, a scris celebrul comentator pe rețelele de socializare.

Fotbalul din Mexic, suspendat. Populația nu poate ieși din case

Fotbalul s-a oprit în după incidentele din țară. Liga din Mexic a amânat meciul dintre Clubs Querétaro și FC Juárez. Momente de panică au avut loc și la meciul feminin dintre Necaxa și Querétaro. Din cauza unor presupuse explozii în exteriorul stadionului Vitoria, în orașul Aguascalientes, oficialii au trimis de urgență echipele către vestiare. S-a dovedit o alarmă falsă. Partida a fost reluată și s-a încheiat 2-1.

În confruntarea armată au fost uciși alți patru membri ai cartelului, iar alte cinci persoane, printre care trei polițiști, au suferit răni grave, potrivit BBC. Un nor gros de fum s-a ridicat și deasupra orașului Guadalajara, capitala statului Jalisco, una dintre localitățile desemnate să găzduiască partide la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară.

Celelalte orașe mexicane incluse pe lista gazdelor sunt Monterrey și Mexico City. Pe arena Estadio Akron din Guadalajara sunt programate patru meciuri din faza grupelor.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
