Haos pur: bătaie în toată regula între fotbaliști! Poliția a intervenit, iar arbitrul a eliminat 17 jucători

Scandal uriaș la un meci de fotbal din Bolivia

Partida din Cupa Boliviei, dintre Real Oruro și Blooming, a avut parte de un scenariu incredibil. Oaspeții s-au calificat după ce au remizat, 2-2, în deplasare, iar în tur s-au impus cu 2-1. Imediat după fluierul final al confruntării, care a avut 11 minute de prelungire, a început haosul pe teren și în apropierea acestuia, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a aplana conflictele.

Concret, jucătorii celor două formații, cât și anumiți oameni din staff, au participat la o bătaie generală, în care s-au împărțit pumni și picioare cu nemiluita. Conflictul general nu s-a oprit foarte repede, iar spiritele s-au calmat abia după 10 minute. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a-i opri pe cei care nu puteau să fie potoliți din dorința de a-și agresa fizic adversarii. Arbitrul a dat nu mai puțin de 17 cartonașe roșii după ce scenele desprinse dintr-un film de acțiune s-au încheiat.

🇧🇴 MAJOR INCIDENT IN BOLIVIA! Players and officials from both teams engaged in a brutal brawl during the match between Real Oruro and Blooming. — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Urmează sancțiuni după incidentele din Bolivia

Imaginile din Bolivia au făcut înconjurul lumii, iar reprezentanții Federației sunt deciși să ia măsuri pentru a bloca orice fel de evenimente care s-ar putea întâmpla pe viitor. Astfel, conform informațiilor apărute online, se pare că suspendări drastice urmează să fie dictate, iar de severitatea comisiilor nu sunt feriți nici jucătorii care nu au primit cartonaș roșu din partea arbitrului. Urmează ca imaginile să fie analizate și să se dicteze sancțiuni.

Un membru al staffului de la Blooming se pare că a suferit o fractură de pomete survenită în urma cu pumnul pe care a primit-o. Poliția urmează să aibă și ea o anchetă pentru a vedea dacă este nevoie de sancțiuni din punct de vedere legal, iar nu sunt excluse nici amenzi din partea acestora. Rămâne de văzut cum se va finaliza toată situația incredibilă ce s-a petrecut în fotbalul sud-american, unul care nu încetează .