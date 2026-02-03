Haos total! Cristiano Ronaldo refuză în continuare să joace pentru Al-Nassr, antrenorul și președintele sunt gata să demisioneze

ADVERTISEMENT

în ultimul meci disputat de Al-Nassr, câștigat cu Al-Riyadh, 1-0, datorită unui gol marcat de Sadio Mane, asta pentru că este nemulțumit de investițiile minime făcute de șefii echipei, dar și de faptul că Al Hilal ar fi fost ajutată de arbitraje.

Cristiano Ronaldo e decis să continue protestul de la Al-Nassr

Superstarul portughez ar putea să mai aibă un sezon fără a câștiga campionatul din Arabia Saudită, iar acest aspect pare că-l bântuie pe fostul jucător de la Real Madrid sau Manchester United, care este pe care o are în a triumfa în orice competiție.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a hotărât să protesteze la adresa celor de la PIF – fondul de investiții din Arabia Saudită care bagă bani la toate echipele mari, Al-Nassr, Al Hilal, Al Ahli și Al Ittihad – asta pentru că nu au fost aduse întăririle așteptate și astfel șansele la titlu au scăzut vertiginos. Se pare că nemulțumirea nu este numai la fotbalistul portughez, ci și în zona birourilor și a băncii tehnice.

Scandalul continuă la Al-Nassr. Jorge Jesus vrea să plece de la echipa lui Cristiano Ronaldo

Concret, ultimele informații din Arabia Saudită spun că Jorge Jesus, antrenorul lui Al-Nassr, Simao, directorul sportiv, și Semedo, președintele clubului, sunt gata să-și dea demisia de la echipă în următoarele ore dacă situația nu se îmbunătățește.

ADVERTISEMENT

De altfel, se pare că și Cristiano Ronaldo se ține tare și nu vrea să joace nici în următorul meci al grupării sale, ce va avea loc vineri și ar putea avea implicații serioase în lupta pentru titlu, contra celor de la Al Ittihad, notează .

ADVERTISEMENT

Al-Nassr este pe locul 2 în Arabia Saudită, la doar un punct de Al Hilal după cele 19 etape jucate.

Al Hilal, susținută puternic de către PIF. Karim Benzema a semnat cu fosta campioană

Al Hilal a fost cea mai activă echipă pe piața transferurilor din Arabia Saudită și în ultimele ore din perioada de mercato a reușit să dea mai multe lovituri. Cea mai importantă a fost aducerea lui Karim Benzema, luat de la Al Ittihad, acolo unde jucase în ultimii ani.

Francezul urmează să se alăture unui atac ce este deja stelar, format din Darwin Nunez, fost la Liverpool, și Malcom, fost la Barcelona. Pe lângă investițiile masive în transferuri, există și discuțiile privind favoritismul celor din PIF și a oficialilor care conduc fotbalul saudit față de Al Hilal, lucru care nu a fost dezmințit până acum de nimeni și care l-a enervat la culme pe Cristiano Ronaldo.