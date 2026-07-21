Sport

Haos total în Argentina! Imagini șocante de la Buenos Aires: tunuri de apă, gloanțe de cauciuc și fani alergând disperați pe străzi

Fanii din Buenos Aires au intrat în conflict cu poliția după ce Argentina a fost învinsă de Spania. Cum au fost primiți jucătorii sud-americani după eșecul din finala Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 07:41
Haos total in Argentina Imagini socante de la Buenos Aires tunuri de apa gloante de cauciuc si fani alergand disperati pe strazi
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Fanii Argentinei au intrat în conflict cu poliția la Buenos Aires după eșecul suferit contra Spaniei în finala Cupei Mondiale. FOTO: Profimedia
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Fanii argentinieni s-au strâns la Buenos Aires cu speranța că vor sărbători un nou titlu mondial, însă echipa națională a cedat cu 0-1 în finala cu Spania, iar suporterii au intrat în conflict cu poliția după finalul jocului. Din nefericire, situația a degenerat și au existat sute de răniți. O zi mai târziu, delegația naționalei a revenit în țară și fanii s-au strâns din nou pe străzi.

Fanii argentinieni au intrat în conflict cu poliția după înfrângerea cu Spania

Suporterii Argentinei au sperat că naționala condusă din teren de Lionel Messi va câștiga din nou Cupa Mondială, însă sud-americanii au fost dominați de Spania, care a învins cu 1-0 după prelungiri și a cucerit trofeul. Dezamăgirea uriașă a dus la o situație extrem de neplăcută în Buenos Aires, unde fanii au intrat într-un conflict deschis cu poliția.

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Totul a început în momentul în care un grup de fani s-a urcat pe gardul de protecție de lângă celebrul Obelisc din capitala Argentinei, iar apoi suporterii au aruncat cu pietre și sticle de apă în polițiști. Reacția autorităților nu s-a lăsat așteptată, străzile din centrul orașului fiind închise. Polițiștii au folosit tunuri de apă, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene pentru a încerca să calmeze mulțimea, iar totul s-a lăsat cu sute de răniți, atât din „tabăra” suporterilor, cât și din cea a poliției.

Cum a fost primită delegația Argentinei după eșecul suferit în finala Cupei Mondiale

La aproximativ o zi după eșecul suferit contra Spaniei, delegația Argentinei a revenit în țară, fiind primită de mii de fani, care nu au ținut cont de temperaturile scăzute (aproximativ 12 grade) și de vremea ploioasă. Chiar dacă echipa pregătită de Lionel Scaloni a revenit în țară fără trofeu, suporterii au apreciat parcursul extraordinar de la turneul final, care s-a încheiat cu o înfrângere în finală.

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Delegația argentiniană a călătorit de la aeroportul Ezeiza, aflat la aproximativ 22 de kilometri de Buenos Aires, până la baza de antrenament a Federației. Din nefericire pentru suporterii prezenți, aceștia nu l-au putut vedea pe Lionel Messi, care nu s-a întors în Argentina alături de coechipieri după Cupa Mondială, preferând să revină la casa sa din Miami. „Decarul” nu a fost singurul absent, alți 5 coechipieri lipsind de la întâlnirea cu fanii.

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