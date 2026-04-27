Haos total în Olanda! Arbitrul a pus stop derby-ului după ce situația din tribune a scăpat de sub control

Scene incredibile în prima ligă din Olanda! Meciul a fost oprit după ce situația din tribune a scăpat de sub control. Vezi ce s-a întâmplat la derby-ul din Eredivisie.
Dragos Petrescu
27.04.2026 | 07:15
Derby-ul retrogradării din Olanda a scăpat de sub control din cauza suporterilor, iar arbitrul a fost nevoit să oprească meciul // FOTO: Imago
O partidă din primul eșalon al fotbalului din Olanda cu o miza imensă, și anume salvarea de la retrogradare, s-a transformat într-un adevărat haos. Este vorba despre derby-ul dintre Heracles Almelo și FC Volendam, meci din runda cu numărul #31 din Eredivisie, care a fost oprit de arbitru după ce suporterii gazdelor au aruncat cu artificii și fumigene pe teren.

Haos total în Olanda! Derby-ul dintre Heracles și Volendam, întrerupt de arbitru din cauza obiectelor pirotehnice aruncate pe teren!

Înaintea disputei de duminică, ambele echipe se aflau într-o situație critică în clasament, ocupând poziții retrogradabile. Așadar, era normal ca partida de pe Asito Stadium din Almelo să fie una extrem de tensionată, însă evenimentele produse au depășit toate așteptările, în mod negativ, bineînțeles. Pe final de meci, moment în care favoriții lor erau conduși cu 0-2, fanii gazdelor au început să aprindă artificii și fumigene, pe care ulterior le-au aruncat pe gazon.

Din fericire, niciun jucător nu a fost rănit, însă marea problemă a fost ca o parte din proiectile au ajuns în sectorul inferior al tribunelor, acolo unde se aflau tot suporteri de-ai lui Heracles, iar scenele au fost extrem de tensionate. Zeci de oameni, inclusiv părinți cu copii, au fugit speriați din tribune pentru a se feri de obiectele pirotehnice. În acel moment, alte persoane din zona respectivă au început să huiduie, atrăgându-le astfel atenția colegilor de tribună. Conflictul intern a amplificat tensiunea, iar arbitrul de centru al întâlnirii, Jannick van der Laan a fost nevoit să oprească jocul. Acesta a trimis jucătorii la cabine, iar meciul a fost întrerupt pentru minute bune. În tot acest timp, forțele de ordine au încercat să calmeze spiritele, iar reluarea jocului a fost posibilă abia după ce situația s-a ameliorat.

Volendam a câștigat derby-ul cu Heracles și a părăsit zona roșie a clasamentului din Olanda! Gazdele au retrogradat matematic!

Rezultaul final al meciului a fost 2-0 în favoarea oaspeților, golurile fiind marcate de Anthony Descotte (55′), respectiv Robert Muhren (62′). În urma acestei victorii, cei de la Volendam au acumulat 31 de puncte și au urcat pe locul 15 în clasament, prima poziție deasupra liniei roșii, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

De cealaltă parte, situația este mult mai dramatică. Heracles Almelo a rămas pe ultima poziție, cu doar 19 puncte. Cu alte cuvinte, gruparea de pe Asito Stadium este deja retrogradată din punct de vedere matematic în Eerste Divisie, al doilea eșalon al fotbalului din Olanda.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
