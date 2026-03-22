Imagini incredibile din Olanda! Fanii lui Ajax au blocat traficul pe autostradă și au avariat autocarul propriei echipe. Video

Derby-ul dintre Feyenoord și a avut loc duminică, la Rotterdam, iar cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Înainte de marele meci însă, suporterii grupării de pe Johan Cruyff Arena au luat cu asalt A4, una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Olanda, au pătruns pe carosabil și au blocat traficul, iar autocarul lui Ajax a fost avariat.

Haos total în Olanda! Suporterii lui Ajax au intrat pe autostradă și au blocat traficul pe A4!

Conform informațiilor apărute în presa neerlandeză, aproximativ 100 de suporteri ai „lăncierilor” au intrat pe autostrada A4, în apropiere de Hoofddorp, pentru a se apropia de autocarul echipei, care se deplasa către Rotterdam, unde trupa lui Oscar Garcia urma să dispute marele „Klassiker” cu Feyenoord. În plus, fanaticii fani ai clubului din Amsterdam au aprins torțe pe carosabil, au blocat traficul și au lovit vehiculul cu care se deplasau jucătorii și staff-ul tehnic, provocând câteva pagube de ordin material. Informațiile au fost confirmate de un purtător de cuvânt al celor de la Ajax.

Din fericire, incidentul nu a cauzat și alte probleme, care să pună în pericol viața sau sănătatea persoanelor implicate. Chiar și așa, cei de la Rijkswaterstaat, Direcția Generală a Ministerului Infrastructurii și Management-ului Apelor din Olanda, a emis un comunicat oficial în care condamnă acțiunile fanilor clubului din Amsterdam: „Rijkswaterstaat condamnă acest comportament extrem de periculos, care nu pune în pericol doar propria siguranță, ci și pe cea a celorlalți participanți la trafic”.

Ajax fans on the highway to support the players bus who are heading towards Rotterdam for their match vs Feyenoord later today. — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra)

Ajax a remizat la Rotterdam și rămâne în afara locurilor de Champions League

Formația de pe Johan Cruyff Arena a condus în derby-ul cu Feyenoord de la Rotterdam, dar a ratat victoria pe final. Meciul a făcut parte din runda cu numărul #28 din Eredeivisie. Oaspeții au deschis scorul prin Sean Steur, un tânăr mijlocaș de numai 18 ani, care a marcat în poarta marii rivale în minutul 54. Echipa lui Van Persie a egalat în 84′, grație polonezului Jakub Moder, care a transformat fără emoții o lovitură de la punctul cu var.

În urma acestui rezultat, Ajax rămâne în afara podiumului în Olanda. Trupa pregătită de Oscar Garcia a ajuns la borna cu numărul 49, însă nu a reușit să-i depășească în ierarhie pe cei de la NEC Nijmegen, care au 50 de puncte și un golaveraj superior. De cealaltă parte, Feyenoord ocupă poziția secundă, cu 53 de puncte. Titlul pare deja jucat în Eredivisie, ținând cont că PSV Eindhoven, echipa lui și liderul din clasament, este la o distanță de nu mai puțin de 15 lungimi față de trupa din Rotterdam, în condițiile în care are și un meci mai puțin disputat.