Haos total înainte de finala UEFA Conference League! Bătaie între fanii lui Rayo și Crystal Palace în centrul Leipzigului. Video

ADVERTISEMENT

Agitație mare la Leipzig înainte de finala UEFA Conference League. Fanii celor de la Rayo Vallecano, echipa la care evoluează internaționalul român Andrei Rațiu, și cei ai lui Crystal Palace au invadat străzile orașului. Marți seara, galeriile s-au bătut în fața unei terase.

Imagini incredibile înainte de finala europeană de la Leipzig! Suporterii s-au atacat în plină stradă

Miercuri, pe 27 mai, pe stadionul din Leipzig, cele două finaliste vor lupta pentru marele trofeu. Partida se anunță una de foc. Englezii par să plece cu prima șansă, însă echipa lui Andrei Rațiu vrea să scrie istorie și să pună mâna pe primul trofeu european.

ADVERTISEMENT

a fost mobilizată înainte de meciul de pe Red Bull Arena. Forțele de ordine monitorizează cu mare atenție situația din orașul Leipzig, întrucât partida este una cu grad ridicat de risc. Se întâlnesc două echipe cu suporteri fanatici.

Scene șocante la Leipzig înainte de finala europeană! Suporterii s-au luat la bătaie

Marți seara, cu o zi înainte de finala UEFA Conference League, a avut loc o bătaie generală între suporterii celor două echipe. Pe rețelele sociale au apărut imagini care surprind incidentul. Zeci de oameni și-au împărțit pumni. S-au aruncat scaune și pietre. Nu este exclus să avem parte de evenimente neplăcute și în ziua meciului.

ADVERTISEMENT

Troubles in Leipzig the day before conference league final — FootballAwaydays (@Awaydays23)

Pe imaginile surprinse se poate observa cum mai mulți suporteri ai celor de la Rayo, îmbrăcați complet în negru, îi atacă prin ambuscadă pe fanii englezi care stăteau la terasă. Aceștia s-au ridicat pentru a se apăra. Totul s-a întâmplat chiar în centrul orașului german.