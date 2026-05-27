Haos total înainte de finala UEFA Conference League! Bătaie între fanii lui Rayo și Crystal Palace în centrul Leipzigului. Video

Tensiune uriașă la Leipzig înainte de finala UEFA Conference League dintre Rayo Vallecano și Crystal Palace. Suporterii celor două echipe s-au bătut în centrul orașului.
Alex Bodnariu
27.05.2026 | 11:05
Imagini incredibile înainte de finala europeană de la Leipzig! Suporterii s-au atacat în plină stradă
Agitație mare la Leipzig înainte de finala UEFA Conference League. Fanii celor de la Rayo Vallecano, echipa la care evoluează internaționalul român Andrei Rațiu, și cei ai lui Crystal Palace au invadat străzile orașului. Marți seara, galeriile s-au bătut în fața unei terase.

Miercuri, pe 27 mai, pe stadionul din Leipzig, cele două finaliste UEFA Conference League vor lupta pentru marele trofeu. Partida se anunță una de foc. Englezii par să plece cu prima șansă, însă echipa lui Andrei Rațiu vrea să scrie istorie și să pună mâna pe primul trofeu european.

Poliția din Germania a fost mobilizată înainte de meciul de pe Red Bull Arena. Forțele de ordine monitorizează cu mare atenție situația din orașul Leipzig, întrucât partida este una cu grad ridicat de risc. Se întâlnesc două echipe cu suporteri fanatici.

Marți seara, cu o zi înainte de finala UEFA Conference League, a avut loc o bătaie generală între suporterii celor două echipe. Pe rețelele sociale au apărut imagini care surprind incidentul. Zeci de oameni și-au împărțit pumni. S-au aruncat scaune și pietre. Nu este exclus să avem parte de evenimente neplăcute și în ziua meciului.

Pe imaginile surprinse se poate observa cum mai mulți suporteri ai celor de la Rayo, îmbrăcați complet în negru, îi atacă prin ambuscadă pe fanii englezi care stăteau la terasă. Aceștia s-au ridicat pentru a se apăra. Totul s-a întâmplat chiar în centrul orașului german.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
