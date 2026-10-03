Haos total înainte de retragerea lui Lionel Messi! Doar un adversar din lotul inițial s-a urcat în avionul de Buenos Aires

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Partida amicală dintre Argentina și Burkina Faso, ultimul duel al vicecampioanei mondiale înaintea meciului de retragere al lui Lionel Messi (39 de ani), este programat în această noapte, însă oaspeții se luptă cu probleme mari de efectiv. Gruparea africană a rămas blocată pentru câteva zile la Casablanca (Maroc) și doar un singur fotbalist al primei reprezentative a acceptat să se urce sâmbătă în avionul care va ajunge la Buenos Aires cu doar câteva ore înainte de startul partidei.

Haos total înaintea amicalului dintre Argentina și Burkina Faso!

Selecționata condusă de Lionel Scaloni și-a programat trei partide de pregătire în actuala pauză internațională. Primul duel a avut loc joi, atunci când „pumele” s-au impus fără drept de apel în fața Boliviei, scor 4-0. În această noapte, de la ora 03:00 (ora României), urmează să aibă loc disputa cu Burkina Faso, iar ultimul meci se va desfășura pe 7 octombrie împotriva Beninului, atunci când va îmbrăca pentru ultima dată în cariera sa tricoul „albicelest”.

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Până la partida cu Benin însă, argentinienii ar putea fi forțați să anuleze disputa care urmează să aibă loc peste doar câteva ore, asta deoarece zborul charter de vineri care trebuia să aducă naționala Burkinei Faso la Buenos Aires de la Casablanca a fost anulat în ultima clipă, iar astfel, selecționata africană a rămas blocată în Maroc.

🚨🇦🇷 LE MATCH AMICAL DE L’ARGENTINE FACE AU BURKINA FASO EN DANGER ! 🤯🤯 À un peu plus de 24 heures du coup d’envoi, le Burkina Faso est toujours au Maroc et n’a pas encore pris la direction de Buenos Aires. La délégation aurait retardé son départ, estimant que la Fédération… — Lives Foot (@livesfoot)

„Deplasarea echipei naționale de seniori a fost perturbată după ce compania de charter a anulat, fără vreo notificare prealabilă, zborul programat inițial pentru 30 septembrie. Această anulare a impus o reorganizare a itinerarului de călătorie al delegației. De la producerea incidentului, Ministerul Sportului, Federația și Ambasada s-au mobilizat pentru a găsi, în cel mai scurt timp posibil, o soluție care să permită delegației să își continue călătoria spre Buenos Aires. Au fost explorate mai multe opțiuni pentru reprogramarea plecării, însă anumite constrângeri, majoritatea legate în special de durata călătoriei, au generat rețineri în rândul jucătorilor”, au explicat vineri cei din Burkina Faso.

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Burkina Faso va ajunge la Buenos Aires cu mai puțin de șase ore înainte de startul partidei! Doar un jucător din lotul inițial a făcut deplasarea

În cele din urmă însă, africanii au găsit un zbor, dar și acesta le-a adus câteva probleme serioase. Avionul a decolat de la Casablanca cu întârziere și, potrivit informațiilor din presa internațională, va ateriza în în jurul orei 15:32 (ora locală), asta în condițiile în care partida este programată să înceapă la ora 21:00.

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Burkina Faso partió con cinco horas de demora y llegará a Ezeiza a las 15.32: apenas cinco horas y media antes de jugar en el Monumental. No son condiciones dignas para disputar un partido de fútbol. ¿Qué conclusiones puede sacar Scaloni de un amistoso organizado con semejante… — Juanma Tucci (@juanmatucci)

Ba mai mult, fotbaliștii au refuzat să mai facă deplasarea, ținând cont de toate problemele întâmpinate în ultimele zile. Conform jurnalistului Romain Molina, un singur jucător din echipa de seniori a acceptat să se urce in avion, iar astfel, Federația din Burkina Faso nu a avut de ales și a convocat echipa U23 pentru duelul cu Argentina de la Buenos Aires.