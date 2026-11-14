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Haos total înainte de Suedia – Bosnia din grupa României! Ce s-a întâmplat pe străzi. Video

14.11.2026 | 19:30
Haos total inainte de Suedia Bosnia din grupa Romaniei Ce sa intamplat pe strazi Video
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Fanii bosniaci au luat cu asalt Stockholm înaintea meciului din grupa României. sursa foto: Instagram - @sportsportba
Meciul dintre Suedia și Bosnia are parte de o atenție deosebită din partea fanilor ”Dragonilor”. Meciul din grupa României poate marca o asistență record pentru suporterii oaspeților.
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Suedia va primi, sâmbătă, vizita Bosniei, pe Strawberry Arena, în etapa cu numărul 5 din grupa Ligii Națiunilor. Meciul este decisiv pentru promovarea în primul eșalon al competiției, dar poate ajuta și România în drumul salvării de la retrogradare.

Bosniacii au luat cu asalt Stockholm înaintea meciului cu Suedia

Trupa din Bosnia are parte de o susținere de zile mari la Stockholm. Fanii naționalei lui Sergej Barbarez au împânzit punctele cheie ale capitalei Suediei cu steaguri și eșarfe ale favoriților. În plus, arterele respecitve au fost blocate de numărul uriaș de bosniaci prezenți, care așteaptă startul partidei, la ora 21:45.

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Conform SportSport.ba, nucleul dur al fanilor Bosniei, BHFanaticos, este prezent pe străzile scandinave, dând tonul scandărilor puternice ale ”Dragonilor”. În plus, ultrașii au îndemnat toți suporterii Bosniei să îmbrace tricouri de culoare neagră pentru ca toată galeria să aibă o vestimentație asemnătoare.

Înaintea partidei de pe Strawberry Arena, galeria ”Dragonilor” a folosit materiale pirotehnice pe străzile din Stockholm. În plus, presa de la Sarajevo susține că Bosnia va avea o susținere incredibilă, asemănătoare unui meci pe teren propriu, ținând cont că 120 de mii de suporteri ai naționalei lui Sergej Barbarez locuiesc în Suedia.

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  • 40 de mii de suporteri bosniaci ar putea fi prezenți în această seară pe Strawberry Arena
  • 50 de mii de locuri este capacitatea arenei din Stockholm

Suedia și Bosnia se luptă pentru primul loc în grupa din Liga Națiunilor

Partida de pe Strawberry Arena ar putea schimba ierarhia în Liga Națiunilor. Înaintea duelului direct, Suedia este pe prima poziție, cu 10 puncte obținute. Totuși, diferența față de ocupanta locului 2, Bosnia, este de numai două lungimi. Astfel, un succes al oaspeților ar instala naționala lui Sergej Barbarez în fotoliul de lider.

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În cazul în care selecționata lui Graham Potter reușește să răpună Bosnia, șansele ”Dragonilor” de a accede pe primul loc al grupei ar deveni nule. Victoria scandinavilor ar ajuta moral naționala României, întrucât, pentru ”Dragoni”, partida din ultima rundă a grupei nu va mai avea decât o miză simbolică. Acesta este clasamentul Grupei H, după primele patru meciuri disputate:

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  1. Suedia (7-3) – 10 puncte
  2. Bosnia (6-3) – 8 puncte
  3. Polonia (7-4) – 4 puncte
  4. România (3-13) – 0 puncte
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