Haos total la Dinamo! Jucătorii sunt debusolați: „Nu ne-a spus nimeni nimic. E incertitudine, nu știm ce urmează”

Tânărul portar al „alb-roșilor” a mărturisit că nu știe ce îi va rezerva viitorul la Dinamo, de altfel, a spus că nimeni nu știe ce se va întâmpla, toți colegii săi fiind debusolați din acest motiv.

ADVERTISEMENT

Mihai Eșanu vrea să rămână și să joace la Dinamo, însă consideră că din punct de vedere mental îi e greu să fie la un nivel bun, povestind că jucătorii „câinilor” stau cu capul plecat în vestiar, gândindu-se la ce să facă în viitor.

Haosul de la Dinamo continuă, iar jucătorii nu știu ce vor face în viitor

Mihai Eșanu a , mărturisind că teama cea mai mare a sa și a colegilor săi este incertitudinea de la club: „E un moment greu, până nu vom afla ce înseamnă pasul care s-a făcut. E o situație de incertitudine, pentru că nu știm ce urmează, nimeni nu ne-a zis nimic, asta e mai frustrant.

ADVERTISEMENT

Sunt la toți angajații câte 3-4-5 luni, dar nu asta e problema neapărat, pentru că dacă măcar ar veni cineva să ne spună că nu sunt bani acum și o să le luăm în câteva luni ar fi mai ok, așa nu știm la nimic”.

„Nu știu cine e conducătorul la Dinamo, până acum cei din DDB se ocupau, dar din comunicatul lor de azi, au lăsat frâiele în mâna administratorului judiciar.

ADVERTISEMENT

Am înțeles că luni va fi o ședință extraordinară și măcar până luni sperăm să ne spună cineva ceva”, a mai spus Mihai Eșanu, la TV DigiSport.

„Sunt mai multe temeri ale noastre!”

„Sunt mai multe temeri ale noastre, cu banii, nu știm dacă avem voie să facem transferuri… E dificil, eu sunt un jucător tânăr, vreau să joc mai mult, dar în fotbal e foarte importantă și starea de spirit, partea mentală. Dacă acolo nu ești bine, nu știi nici tu ce să mai faci. Când pleci de-acasă și ajungi în vestiar și îi vezi pe toți cu capul plecat, nu e un sentiment prea bun.

ADVERTISEMENT

Nu se vorbește de partea mentală, dar e importantă, toată lumea vorbește despre bani, dar nu rezolvă banii toate problemele. Dacă rămâne aceeași situație incertă, mi-e indiferent că ne dau toate salariile restante.

Sunt sigur că vor pleca jucători, dacă pot să plece, mai ales străinii, cărora le e mai ușor să scape de situații de tipul ăsta când sunt neplătiți, la noi românii sunt mai complicate regulile”, .

ADVERTISEMENT

„Nu vom juca în amicalul cu Slobozia și nici în cel din weekend, a fost o decizie de comun acord și am decis că e mai bine așa.

Nu mă simt trădat, nu joc pentru recompense sau pentru a salva Dinamo pentru cineva, dar toți am jucat pentru noi și pentru a nu intra într-o istorie neagră.

ADVERTISEMENT

Toți am dat totul pe teren și când am câștigat și când am pierdut și când am terminat la egalitate. Nu m-am gândit momentan să plec, eu sunt tânăr și cel mai important pentru mine e să joc. Nu m-am gândit la nimic”, a mai spus tânărul portar al lui Dinamo.