Haos total la gala Balonului de Aur 2026! Vedetele au fost lăsate în stradă după finalul evenimentului

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Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, a fost de la teatrul Palladium din Londra. Astfel, el a urmărit deci de la fața locului tot ce s-a întâmplat la marele eveniment. În plus, în mod evident, a putut oferi detalii „din interior” în ceea ce privește organizarea, fiind vorba bineînțeles despre chestiuni care nu s-au văzut în principiu la TV.

Haos total la gala Balonului de Aur 2026

Iar concluzia sa a fost că , atât înainte de startul ceremoniei propriu-zise, cât și în timpul marelui eveniment. De altfel, startul ceremoniei chiar a și fost amânat cu puțin peste 30 de minute. Asta și pentru că delegația Barcelonei, una dintre cele mai numeroase, a întârziat destul de mult, ajungând chiar ultima la Palladium, și nu neapărat din cauza catalanilor, ci mai degrabă din vina organizatorilor.

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În plus, jurnaliștii francezi de la au informat ulterior că și la finalul galei s-au produs câteva momente destul de jenante pentru organizatorii de la France Football. Mai exact, printre altele, la foarte scurt timp după finalul ceremoniei, bineînțeles pentru că invitații au ieșit practic cam în același timp din sală, s-a creat o îmbulzeală foarte mare chiar pe covorul roșu, exact în timp ce , susținea o conferință de presă.

Vedetele, în frunte cu Ousmane Dembele, lăsate în stradă minute bune după finalul ceremoniei de la Palladium din Londra

Mai mult, conform sursei citate anterior, imediat după acest moment, Ousmane Dembele, câștigătorul de anul trecut, cel care a fost printre cei care au dorit să plece primii de la gală, nu a putut face acest lucru din cauza aglomerației infernale de la acea oră de pe străzile cartierului londonez Soho. Mai exact, dubița care trebuia să îl ia pe starul francez a rămas blocată pe străzile înguste din apropiere.

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Astfel, mașina nu a putut ajunge în timp util în fața covorului roșu, ci a întârziat cu nu mai puțin de 40 de minute. Responsabilii cu securitatea de la PSG au încercat pe moment toate variantele posibile pentru a rezolva cât mai rapid problema, dar în zadar. În acest context, se pare că Dembele chiar le-ar fi făcut anumite reproșuri organizatorilor în acele clipe din cauza acestei situații extrem de neplăcute pentru el. Și nu a fost singurul care s-a confruntat cu astfel de probleme. Conform RMC Sport, și Ronaldo Nazario, cel care i-a acordat , precum și Luis Figo, dar și alte nume importante, s-au regăsit în această situație delicată după finalul galei de la Palladium.