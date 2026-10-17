Haos total la Manchester United! Cum au protestat jucătorii înaintea meciului cu Leeds

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Manchester United trece printr-o perioadă dificilă. Cu numai și 3 puncte după primele 2 etape ale Ligii Campionilor, tensiunea a atins cote alarmante pe Old Trafford. Jucătorii au luat o decizie neașteptată, care zdruncină complet atmosfera din cadrul echipei.

Jucătorii lui Manchester United nu s-au prezentat la cina clubului

Lipsa de rezultate, dar și supărarea față de managementul clubului i-a convins pe fotbaliști să ia o decizie dură. La o zi după , ”diavolii roșii” au refuzat să se prezinte la cina organizată de club, susține .

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Punctul critic ce i-ar fi determinat pe jucătorii lui Manchester United să recurgă la acest gest ar fi fost tirada lui Lisandro Martinez față de conducere, de la finalui meciului de marți. Argentinianul ar fi fost deranjat de faptul că Michael Carrick ar fi fost nevoit, din lipsă de opțiuni, să îl reprofileze pe Ayden Heaven pe poziția de fundaș stânga.

Protestul jucătorilor vine într-un moment delicat pentru echipă. Fără victorie de 5 meciuri în Premier League, Manchester United va întâlni, duminică, de la ora 16:00, pe ocupanta locului 8, Leeds United. În cazul unui eșec, trupa lui Michael Carrick riscă să cadă în zona retrogradării.

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Lisandro Martinez a fost amendat

Declarația acidă a fundașului argentinian nu a fost trecută cu vederea de conducerea lui Manchester United. Clubul l-a amendat pe fotbalist, însă nu a dezvăluit suma pe care fotbalistul trebuie să o cedeze în urma reacției de la finalul meciului cu Atletico Madrid. Lisandro Martinez și-a cerut iertare, joi, pentru momentul în care l-a atacat indirect pe directorul tehnic al echipei Jason Wilcox.

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”A fost o conversație foarte pozitivă, în care am putut face schimb de opinii și am putut vorbi deschis despre ce s-a întâmplat după meci. Toată lumea știe că sunt o persoană pasionată și că trăiesc fotbalul cu mare intensitate. Frustrarea înfrângerii m-a determinat să mă exprim cum am simțit pe moment, dar loc poate nu era potrivit și pentru asta vreau să-mi cer scuze.

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Clubul nostru este cel mai bun atunci când suntem cu toții uniți și recunosc că vorbele mele din acel moment nu au ajutat în această privință. Știu că fiecare persoană de la Manchester United face tot posibilul pentru a ne atinge ambiția comună: să aducem succesul pe care acest club și suporterii săi îl merită. Având în vedere că această situație a trecut acum, ne concentrăm pe deplin pe victorie, împreună”, a transmis Lisandro Martinez, pe .