Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo! Selecționerul demis susține că e încă în funcție și a anunțat lotul pentru turneul final

Naționala pentru care evoluează un fotbalist important de la Dinamo se află într-o situație uluitoare. Selecționerul demis recent susține că se află încă în funcție și a anunțat lotul pentru turneul final, unul diferit față de cel dezvăluit de Federație.
Bogdan Mariș
10.12.2025 | 08:46
Naționala Camerunului, pentru care evoluează portarul lui Dinamo, Devis Epassy, se află într-o situație incredibilă. FOTO: Sport Pictures
Selecționerul belgian Marc Brys a fost demis de Federația Cameruneză după ce echipa a ratat calificarea la Cupa Mondială, în urma eșecului suferit la baraj, 0-1 cu DR Congo. Acesta susține însă că este încă în funcție și a anunțat lotul său pentru Cupa Africii pe Națiuni, unul diferit față de cel dezvăluit de Federație. Portarul lui Dinamo, Devis Epassy, se află pe ambele liste, însă „concurenții” săi diferă.

Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo

Federația Cameruneză a anunțat că l-a demis pe Marc Brys după eșecul de la barajul pentru Cupa Mondială, în locul său fiind numit David Pagou, care activase ca antrenor secund. Fostul selecționer susține însă că se află în continuare în funcție, deoarece nu a primit vreun document oficial de la guvern, singura autoritate care l-ar putea demite.

Naționala africană se pregătește în această perioadă pentru Cupa Africii, care se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie, iar Federația a anunțat recent lotul pentru competiție. Marc Brys a ignorat însă acest lucru și a anunțat propria listă cu jucători în vederea turneului final. Din fericire pentru portarul lui Dinamo, Devis Epassy, acesta se află pe ambele liste, așadar prezența sa la turneul final nu este în pericol.

Ce rivali ar putea avea Devis Epassy la Cupa Africii

Pe lista inițială anunțată de Federație se află, alături de Devis Epassy, alți trei portari: Simon Ngapanduetnbu (Montpellier), Simon Omossola (Saint-Eloi Lupopo) și Edouard Sombang (Colombe Sport). În lotul ales de Marc Brys, cel din urmă este înlocuit de fostul goalkeeper al lui Manchester United, Andre Onana.

Camerunul face parte din grupa F la Cupa Africii pe Națiuni, unde va întâlni Coasta de Fildeș, Gabon și Mozambic. Naționala lui Devis Epassy va debuta la turneul final din Maroc miercuri, 24 decembrie, cu un duel contra Gabonului. „Leii” au cucerit de 5 ori trofeul, în 1984, 1988, 2000, 2002 și 2017.

