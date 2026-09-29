Sport

Haos total la naționala Poloniei înainte de meciul cu România: „Tragic! Tactic suntem slabi, iar fizic suntem la pământ”. Selecționerul, întrebat despre demisie

Polonia are un singur punct după primele două partide din grupa de Liga Națiunilor, iar selecționerul Jan Urban a fost întrebat despre demisie înainte de meciul cu România.
Bogdan Mariș
29.09.2026 | 13:18
Haos total la nationala Poloniei inainte de meciul cu Romania Tragic Tactic suntem slabi iar fizic suntem la pamant Selectionerul intrebat despre demisie
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Naționala Poloniei se află într-o situație dificilă înainte de meciul cu România din Liga Națiunilor. FOTO: X @svenskfotboll
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Jan Urban (64 de ani) a rămas pe banca naționalei Poloniei după ce echipa a ratat calificarea la Cupa Mondială, însă postul său este în pericol după startul dezamăgitor din Liga Națiunilor. Echipa sa a fost criticată dur după eșecul suferit contra Suediei, 1-3, iar meciul cu România, care se va disputa vineri la Varșovia, ar putea avea o importanță deosebită.

Naționala Poloniei, făcută praf înainte de meciul cu România

Fostul internațional polonez Artur Wichniarek a oferit un verdict devastator cu privire la evoluția naționalei din meciul cu Suedia, pierdut cu 1-3. „Problema cu echipa noastră națională e că indiferent de sistemul în care jucăm, nu evoluăm bine. Este trist, tragic și nu există nicio cale de ieșire. Din punct de vedere tactic suntem slabi, iar fizic suntem la pământ.

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Din minutul 15 până la finalul primei reprize am condus jocul, am creat ocazii și am egalat. Luăm o pauză de 15 minute, timp în care, ca bărbat sănătos, ai dreptul să te odihnești, să bei ceva, poate să mănânci un baton energizant și să joci a doua repriză la intensitate maximă. Dar, după pauză, am arătat exact ca în meciul cu Bosnia. Nu am existat”, a declarat acesta la postul TVP după partida disputată luni seară.

Selecționerul Poloniei a vorbit despre plecare după 1-3 cu Suedia

Selecționerul Jan Urban a rămas în funcție după ce Polonia a ratat calificarea la Cupa Mondială, fiind învinsă în finala barajului chiar de Suedia, însă postul său este în continuare în pericol. Tehnicianul a declarat după eșecul suferit luni pe Strawberry Arena că nu va demisiona. „Nu, nu mă gândesc să mă retrag.

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Chiar dacă am spus cu toții înainte de începerea Ligii Națiunilor că va fi un meci strâns, să fim sinceri – dacă ar trebui să alegem o favorită în această grupă, cu siguranță ar fi Suedia. Uitați-vă doar la potențialul lor. Știu că toți vrem mai mult, și la fel și eu… Poate că Suedia este mai puternică decât noi acum”, a afirmat Urban. Pentru polonezi urmează meciul de la Varșovia contra României, care se va disputa vineri, de la ora 21:45, în a treia etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor.

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