Haos total la superderby-ul sud-american! Fanii au invadat terenul și s-au bătut cu jandarmii. Video

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Superderby-ul din fotbalul paraguayan, dintre Cerro Porteno și Olimpia, încheiat 0-2, a fost plin de momente tensionate. Situația a escaladat, iar agenții de securitate nu au putut face față revoltei fanilor gazdelor. Scenele rezultate, desprinse parcă dintr-un veritabil film de acțiune, au șocat întreaga planetă.

Haos total la superderby-ul din America de Sud

Olimpia a început partida mai bine, reușind să deschidă scorul în minutul 13, prin Eduardo Delmas. Oaspeții și-au dublat avantajul, în minutul 67, grație reușitei lui Romeo Benitez. Fotbalistul a sărbătorit în fața fanilor lui Cerro Porteno, iar aceștia, iritați, au dat naștere unei situații greu de controlat. Spre jucător au fost aruncate scaune și sticle.

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Reacția virulentă a fanilor a obligat intervenția poliției, iar partida a fost oprită. Totuși, apariția oamenilor legii nu a calmat spiritele de pe stadionul La Nueva Olla. Un grup numeros de suporteri a invadat terenul de joc. Ultrașii au alergat spre celălalt capăt al terenului, unde se afla tunelul către vestiare. Jucătorii, înspăimântați de cele întâmplate, au fugit direct la cabine.

Jandarmii au intervenit, în încercarea de a-i evacua pe fani de pe teren. între suporterii lui Cerro Porteno și forțele de ordine. Meciul a fost reluat după câteva minute. În cele din urmă, jucătorii gazdelor nu au reușit să mai revină pe tabelă și au cedat toate cele trei puncte. La finalul confruntării, rapoartele poliției paraguayene au arătat că 32 de fani au fost arestați după incidentele de la derby. Mai mult, 2 ofițeri ai poliției au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost răniți în altercația cu suporterii, conform .

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▶️DESTRUCTORES DEL FÚTBOL | ​😡 Lamentables imágenes de los graves incidentes en el superclásico disputado en la Nueva Olla.🤐 Hinchas de Cerro Porteño invadieron el campo de juego y arrojaron proyectiles como butacas y sillas de plástico.🤦‍♂️ ​🎥luisferrodriguezz (IG) https://t.co/MrEWO8Q58y — DELPY 📱🎬 (@delpynews)

Cel mai violent derby din Paraguay s-a disputat în aprilie 2026

Incidentele de la cel mai recent derby între Cerro Porteno și Olimpia nu sunt un episod unic. Pe 19 aprilie 2026, fanii gazdelor au avut o altă ciocnire brutală cu forțele de ordine. Atunci, pe stadionul lui Olimpia, violențele au erupt brusc în sectorul Gradería Norte, ocupat de ultrașii clubului Cerro Porteno, în minutul 29 al derby-ului.

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Lupta dintre jandarmi și ultrași a fost mult mai violentă decât cea de săptămâna aceasta. Meciul a fost oprit timp de 30 de minute, timp în care violențele au atins cote extreme. Fanii lui Cerro Porteno au atacat forțele de ordine cu bucăți de beton, bare metalice și materiale pirotehnice. 50 de persoane au fost rănite și 63 , conform publicației sud-americane .