Haos total la Tottenham: 13 jucători indisponibili înaintea meciului cu Liverpool! Igor Tudor a răbufnit: „Nu am văzut niciodată așa ceva”. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin

Gabriel-Alexandru Ioniță
14.03.2026 | 09:40
Radu Drăgușin în timpul meciului contra lui Arsenal. Foto: Hepta
Tottenham are de jucat în etapa cu numărul 30 din Premier League pe terenul lui Liverpool. Partida a fost programată să se dispute duminică, 15 martie, de la ora României 18:30, în exclusivitate în țara noastră pe Voyo. Igor Tudor se confruntă cu o situație disperată înaintea jocului de pe „Anfield Road”.

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin înainte de Liverpool – Tottenham

Echipa din Nordul Londrei are în continuare mari probleme de lot, situație care se menține deja de câteva săptămâni bune. Înaintea acestui meci cu Liverpool, s-a ajuns la nu mai puțin de 13 jucători indisponibili din astfel de cauze. Cele mai mari probleme se înregistrează la nivel de fundași centrali. Acolo, titularii obișnuiți Cristian Romero și Micky van de Ven sunt indisponibili din nou, primul accidentat, al doilea suspendat. De asemenea, și Ben Davies, fundaș stânga de meserie, dar care a fost folosit foarte des în ultimele sezoane și ca stoper, este indisponibil în prezent.

Așadar, singurele variante pe care le are Tudor pentru centrul liniei defensive sunt constituite de tânărul Archie Gray, Danso și Radu Drăgușin. Doar că și românul a avut recent anumite probleme din punct de vedere medical. El s-a lovit la cap în finalul meciului disputat de Tottenham în deplasare cu Fulham, motiv pentru care nu a fost în lot cu Palace în campionat, iar la partida din Champions League de la Madrid cu Atletico nu a fost folosit, fiind doar rezervă.

Ce a spus Igor Tudor despre această situație

Când a fost întrebat despre această situație, Igor Tudor a recunoscut că nu s-a mai întâlnit cu așa ceva până acum în cariera sa de antrenor. El a vorbit punctual despre fiecare jucător cu probleme medicale în parte, dar despre Drăgușin nu a menționat nimic, semn că internaționalul român s-a recuperat într-o măsură destul de mare și astfel este de așteptat să fie titular în meciul de la Liverpool, cel mai probabil în parteneriat cu Danso și Gray, întrucât antrenorul croat joacă de obicei cu trei fundași centrali.

„(n.r. Despre Cristian Romero și Joao Palhinha) Sunt out. Micky (n.r. van de Ven) de asemenea. Bissouma este out, are probleme musculare. Conor (Gallagher) a avut febră, dar probabil că va juca. Deci avem din nou multe probleme în a alcătui primul 11. Așa e la acest club, asta se întâmplă tot timpul. Începem să construim ceva, iar apoi se întâmplă ceva, un cartonaș roșu sau 3-4 accidentări, așa cum s-a întâmplat meciul trecut.

Foarte rar mi s-a întâmplat asta în cariera mea. Nu am văzut niciodată o astfel de situație. Foarte rar, foarte neobișnuit, dar trebuie să acceptăm și să încercăm să schimbăm lucrurile dacă se poate”, a declarat Tudor la conferința de presă premergătoare meciului cu Liverpool, citat de tottenhamhotspur.com. 

Lista jucătorilor lui Tottenham indisponibili pentru meciul cu Liverpool:

  • Micky van de Ven (suspendat)
  • Cristian Romero
  • Joao Palhinha
  • Yves Bissouma
  • Conor Gallagher
  • Dejan Kulusevski
  • James Maddison
  • Mohammed Kudus
  • Destiny Udogie
  • Lucas Bergvall
  • Wilson Odobert
  • Rodrigo Bentancur
  • Ben Davies
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
