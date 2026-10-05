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Haos total la un meci din Spania! Amenințați cu cuțitul, oaspeții au refuzat să intre pe teren. Video

Scene teribile la un meci din Spania! Echipa oaspete a refuzat să între pe teren după ce jucătorii și staff-ul au fost implicați într-o altercație și amenințați cu cuțitul.
Dragoș Petrescu
05.10.2026 | 11:14
Haos total la un meci din Spania Amenintati cu cutitul oaspetii au refuzat sa intre pe teren Video
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Meciul dintre Atletico Union Guimar și Sporting Hortaleza a fost suspendat după ce jucătorii oaspeților au fost amenințați cu cuțitul // FOTO: hepta.ro
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Un meci din preliminariile Cupei Regelui, ce urma a fi disputat de Atletico Union Guimar si Sporting Hortaleza, a fost suspendat înainte ca arbitrul să fluiere startul partidei. Scene de violență, acuzații grave, intervenția poliției și o atmosferă de teroare au transformat o simplă confruntare din turul preliminar într-un scandal uriaș. Incidentul a atras atenția presei din Spania, care relatează că jucători, membri ai staff-ului și oficiali ai oaspeților au fost implicați în confruntări fizice, iar autoritățile au fost nevoite să oprească totul pentru a evita o posibilă tragedie.

Tensiune înaintea unui meci din Cupa Regelui Spaniei: amenințări cu cuțite, agresiuni fizice și refuzul de a ieși pe teren

Partida, programată pe stadionul Tasagaya, nu a mai început din cauza unor incidente extrem de grave petrecute cu puțin timp înainte de ora oficială de start. Conform informațiilor publicate de Cadena SER, delegația echipei Sporting Hortaleza a reclamat că mai mulți membri ai staff-ului au fost amenințați de indivizi mascați, înarmați cu cuțite, chiar în zona de acces către vestiare. Aceștia ar fi încercat să intimideze jucătorii înainte de meci, generând panică și o stare de nesiguranță totală.

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Situația a degenerat și mai mult după ce, potrivit aceleiași surse, un recipient de plastic ar fi fost aruncat către un fotbalist al echipei oaspete. Ba mai mult, incidentul respectiv ar fi dus la o altercație între jucătorii celor două cluburi, intervenind chiar și staff-urile ambelor formații, moment în care tensiunea a scăpat complet de sub control. Atmosfera a devenit atât de periculoasă încât echipa vizitatoare a refuzat să părăsească vestiarul, susținând că nu există condiții minime de siguranță pentru a disputa meciul.

În același timp, antrenorul gazdelor, Aythami Díaz, a declarat pentru presa locală că a fost agresat fizic de un membru al staff-ului advers, acuzație care a amplificat și mai mult scandalul. Conform Diario de Avisos, Díaz ar fi fost lovit în zona tunelului de acces, iar incidentul a necesitat intervenția imediată a forțelor de ordine.

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Intervenția poliției și anularea transmisiunii TV: meciul a fost suspendat oficial

Gravitatea situației a determinat intervenția Guardia Civil și a Policaa Nacional, care au intrat în stadion pentru a calma spiritele și pentru a preveni o escaladare și mai violentă. În paralel, transmisia live a meciului, care trebuia să fie difuzată pe platformele regionale, a fost anulată, deoarece condițiile de securitate nu permiteau desfășurarea evenimentului.

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Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a decis suspendarea imediată a partidei, iar acum trebuie să stabilească ce se va întâmpla cu acest duel din Cupa Regelui. Conform Relevo și Marca, există trei scenarii posibile: reprogramarea meciului la o dată ulterioară, mutarea partidei pe un teren neutru, pentru a evita repetarea incidentelor, sau acordarea calificării echipei oaspete, asta în cazul în care se confirmă oficial că jucătorii și staff-ul au fost amenințați și agresați.

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Este important de menționat faptul că Sporting Hortaleza s-a impus în meciul tur cu 1-0, ceea ce îi oferă un avantaj minim în cazul în care partida va fi rejucată. Câștigătoarea acestei duble manșe va accede în primul tur oficial al Cupei Regelui, unde pot da piept cu o echipă din La Liga.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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