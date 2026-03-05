Haos total sub ochii lui Radu Drăgușin! Vedeta lui Tottenham a explodat de nervi și a lovit banca de rezerve. Foto

Scene incredibile în meciul din Premier League dintre Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, și Crystal Palace. Pedro Porro, fundașul de bandă al lui Spurs, a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost scos de antrenorul Igor Tudor de pe teren.
Tottenham a ajuns într-o situație ingrată. Echipa londoneză a pierdut încă un meci în Premier League și riscă să retrogradeze în Championship dacă nu se schimbă ceva în jocul formației lui Radu Drăgușin până la finalul sezonului.
A fost tensiune mare în meciul pe care Spurs l-a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Crystal Palace. În prima repriză, Van de Ven a fost trimis la vestiare după un fault dur. Până la finalul celor 45 de minute, Tottenham a încasat trei goluri.
În partea secundă, lucrurile nu au arătat mai bine pentru echipa lui Igor Tudor. Tottenham, deși a încercat să se apropie de poarta adversă în inferioritate numerică, nu a reușit să reducă din diferență. Mulți suporteri au părăsit stadionul încă de la pauză, în semn de protest față de rezultatele dezastruoase din acest sezon.
În minutul 74, Igor Tudor a decis să îl scoată de pe teren pe Pedro Porro pentru a-i face loc lui Xavi Simons, un jucător cu valențe ofensive. Fundașul iberic a reacționat extrem de nervos în momentul în care a văzut că este înlocuit.
Ibericul a mers nervos în afara terenului, l-a ignorat pe antrenorul său și a lovit banca de rezerve. Gestul său de furie i-a speriat serios pe colegii săi. Radu Drăgușin, fundașul român care nu a fost în lot pentru partida de joi seara, a fost surprins de camere mirat de reacția colegului său.