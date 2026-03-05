Haos total sub ochii lui Radu Drăgușin! Vedeta lui Tottenham a explodat de nervi și a lovit banca de rezerve. Foto

ADVERTISEMENT

Scene incredibile în meciul din Premier League dintre Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, și Crystal Palace. Pedro Porro, fundașul de bandă al lui Spurs, a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost scos de antrenorul Igor Tudor de pe teren.

Tottenham, în derivă! O nouă înfrângere pentru echipa lui Drăgușin

Tottenham a ajuns într-o situație ingrată. dacă nu se schimbă ceva în jocul formației lui Radu Drăgușin până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

A fost tensiune mare în meciul pe care Spurs l-a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Crystal Palace. În prima repriză, Van de Ven a fost trimis la vestiare după un fault dur. Până la finalul celor 45 de minute, Tottenham a încasat trei goluri.

În partea secundă, lucrurile nu au arătat mai bine pentru echipa lui Igor Tudor. Tottenham, deși a încercat să se apropie de poarta adversă în inferioritate numerică, nu a reușit să reducă din diferență. Mulți suporteri au părăsit stadionul încă de la pauză, în semn de protest față de rezultatele dezastruoase din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Nervi întinși la maximum la Tottenham! Reacție explozivă a unui titular, Drăgușin a privit uluit

În minutul 74, Igor Tudor a decis să îl scoată de pe teren pe Pedro Porro pentru a-i face loc lui Xavi Simons, un jucător cu valențe ofensive. Fundașul iberic a reacționat extrem de nervos în momentul în care a văzut că este înlocuit.

ADVERTISEMENT

Pedro Porro — H (@HQpcrt)

Ibericul a mers nervos în afara terenului, l-a ignorat pe antrenorul său și a lovit banca de rezerve. Gestul său de furie i-a speriat serios pe colegii săi. , a fost surprins de camere mirat de reacția colegului său.