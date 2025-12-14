Haos total! Un suporter a fost arestat și meciul amânat după ce antrenorul a fost rănit într-o bătaie generală

ADVERTISEMENT

Partida dintre Welling United și Potters Bar Town FC, din divizia a șaptea a Angliei, a fost amânată după ce antrenorul oaspeților a fost bătut. Agresorul a fost arestat, iar poliția și cele două cluburi au oferit reacții oficiale după cele întâmplate.

Haos total în Anglia! Un meci a fost amânat după ce antrenorul a fost rănit

Meciul dintre cele două grupări trebuia să înceapă sâmbătă, de la ora locală 15:00, însă cu doar 40 de minute înainte de start, ambele formații au confirmat că partida fusese amânată. Antrenorul oaspeților, Sammy Moore, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost bătut.

Agresorul, un bărbat de 42 de ani, a fost arestat. „Partida programată astăzi pe terenul lui Welling United a fost abandonată înainte de start după un incident serios, un membru al staff-ului nostru fiind implicat. Polițiștii au fost prezenți la stadion, iar după intervenția acestora, meciul nu a mai putut începe.

Antrenorul nostru primește îngrijirile medicale de care are nevoie, iar clubul îl susține în totalitate. Problema a fost sesizată autorităților relevante, inclusiv ligii și Federației, și solicităm consiliere oficială. Întrucât acest lucru face obiectul unor proceduri în curs de desfășurare, clubul nu va face alte comentarii în acest moment”, au transmis cei de la Potters Bar, conform .

Cum a reacționat Poliția după bătaia de la stadion

Poliția a oferit o reacție oficială după cele întâmplate înainte de partida dintre Welling și Potters Bar. „Poliția a fost chemată la baza clubului Welling după ce au apărut informații despre o altercație între doi bărbați. Polițiștii au intervenit și au găsit un bărbat în vârstă de 38 de ani cu răni la nivelul feței.

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost arestat sub suspiciunea de vătămare corporală gravă. Acesta rămâne în arest”, a transmis un reprezentant al Metropolitan Police pentru . Cei de la Welling United s-au rezumat la un comunicat scurt: „Meciul de sâmbătă contra lui Potters Bar Town a fost amânat. Clubul nu va face alte comentarii la acest moment. Informații despre reprogramarea partidei vor fi oferite în timp util”.

Welling United și Potters Bar Town evoluează în Isthmian League Premier Division, eșalonul al șaptelea din fotbalul englez. Antrenorul celor de la Potters Bar, Sammy Moore, a trecut prin academia lui ca fotbalist și a jucat pentru o scurtă perioadă la , în divizia secundă.