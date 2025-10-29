Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni

ADVERTISEMENT

Deciziile UEFA au stârnit tot felul de discuții în România în ultimele săptămâni. Forul european a luat Cupa Campionilor Europeni, ce era atribuită lui FCSB, și a pus-o în palmaresul Stelei, dar la câteva zile a avut loc o nouă surpriză.

Cupa Campionilor Europeni din 1986 a rămas în aer! Nimeni nu are trofeul în palmares

Site-ul UEFA este într-un haos total în ultimele zile, iar schimbările continue care se fac pe pagina web derutează fanii din ce în ce mai tare. Dacă în urmă cu două săptămâni Cupa Campionilor Europeni a fost atribuită Stelei, astăzi ea nu mai aparține nimănui, conform site-ului forului european.

În zona în care apar toate campioanele europene înșiruite, emblema câștigătoarei din 86 lipsește din nou, iar în mai multe secțiuni ale paginii apare emblema celor de la FCSB, lucru ce denotă că UEFA s-ar putea să se fi răzgândit cu privire la

La secțiunea de palmares, Cupa Campionilor Europeni apărea în dreptul Stelei București până ieri, 28 octombrie, însă astăzi, aceeași echipă apare fără niciun trofeu european în vitrină.

Haosul de pe site-ul UEFA, identic cu cel din România. Ce s-a întâmplat cu titlul din 2001 câștigat de Victor Pițurcă

Asemănător cu ceea ce se întâmpla în România, UEFA are probleme mari în împărțirea palmaresului între cele două entități. Conform site-ului oficial al forului european, FCSB are în palmares doar sezonul actual, în care s-a oprit în turul al treilea de calificări, în timp ce Stelei i se atribuie restul sezoanelor, inclusiv cel din 2014 când echipa lui Gigi Becali a jucat în grupele competiției.

În România, după decizia instanței, Steaua București deține palmaresul din 1947 până în 1998, iar FCSB din 2003 până în prezent. Lucrul extrem de ciudat este că perioada 1998-2003 ( și până când a cedat mandatele sale către Gigi Becali) este lăsată în aer, astfel titlul câștigat de Victor Pițurcă în 2001 nu este deținut de niciuna dintre echipe.

Ce a spus Florin Talpan despre decizia din urmă cu două săptămâni

de ani buni și face tot posibilul ca UEFA să recunoască decizia instanței din România. După ce a aflat de modificările de pe site-ul lor, Florin Talpan s-a arătat foarte mulțumit: „Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București.

Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență. Nu mi-a fost ușor să mă lupt Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici”, a spus Florin Talpan, în exclusivitate pentru FANATIK.