Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”

Rapid a pierdut cu 1-3 în fața lui Dinamo, prima înfrângere a giuleștenilor cu roș-albii din ultimii 11 ani. Robert Niță și-a găsit cu greu cuvintele când a fost rugat să comenteze haosul care s-a instaurat la gruparea de sub Podul Grant.

Robert Niță, fără cuvinte după Dinamo – Rapid 3-1: „Neputință”

„Lipsă de atitudine. Mă tot gândesc, m-am gândit și pe parcursul nopții, parcă e pentru prima dată când am început emisiunile aici, când parcă nu știu ce să zic. Nu înțeleg. Înainte de meci, dacă găseam argumente, mă legam de faptul că Dinamo nu are cum să fie fizic peste Rapid, jucând 120 de minute cu un adversar de top (n.r. – U Craiova), poate cea mai bună echipă din SuperLiga în momentul de față. Mă gândeam că moral, fizic, mental, Rapid trebuie să vină peste. E greu să alergi 120 de minute și să pierzi la penalty-uri. După meci au dispărut și gândurile astea. Un 1-3 care este jenant și e jenant nu prin prisma scorului. Se întâmplă să fie adversarul mai bun, chiar dacă e un derby. Se întâmplă să pierzi. Adversarul să fie mai proaspăt, mai organizat, mai lucid, să aibă și puțin noroc și să pierzi un joc.

Dar când adversarul vine după perioada după care venea, doar cu 3-4 zile în urmă, și e mai proaspăt, câștigă duelurile individuale… Ok, putem spune ca alibii, ca scuză, că se întâmplă ce se întâmplă cu Aioani în minutul 2”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA. „Alt moment de amatorism total”, a intervenit Horia Ivanovici.

Rapid l-a pierdut încă din minutul 2 pe Marian Aioani, care s-a accidentat și a cerut schimbare. Cum Dejan Iliev nu era în lot . „Nu știu dacă e amatorism, știi cum se spune, că cel mai bun doctor e jucătorul. S-au făcut eforturi, a făcut RMN și cu o seară înainte de joc, a făcut ecograf, tratament și încălzire. A simțit jenă înainte de încălzire…”, a continuat fostul atacant.

„A simțit jenă înainte de încălzire? Mai grav! Nu îl bagi”, a adăugat directorul FANATIK. „A zis că poate. Sunt momente când jucătorul poate decide. E un jucător matur. A încercat. A vrut să joace”, a mai zis Niță.

„(n.r. – Ce ai simțit aseară?) Neputință. Cred că ăsta e cuvântul. (n.r. – Prima dată când vezi împotmolit proiecul Șucu?) Nu e împotmolit. Echipa asta, dacă câștigă următoarele meciuri își îndeplinește obiectivul. (n.r. – N-are cum să câștige jocurile la cum arată echipa) E îngrijorător jocul. Proiectul nu gâfâie. Da, e un moment foarte greu”, a mai declarat Robert Niță.

Marius Șumudică și-a amintit de episodul Stolz

Prestația debutantului Adrian Briciu a fost comentată și de Marius Șumudică. Fostul tehnician al giuleștenilor și-a amintit de episodul din prima etapă a play-off-ului trecut, când , tot după o accidentare a lui Aioani, și a greșit la golul egalizator al roș-albaștrilor.

„Ți-aduci aminte de Stolz, când l-am băgat. Intri de pe bancă, ești nepregătit. Stolz are mai multe meciuri apărate în Liga 2 din Austria. Aveam 3-2 cu FCSB, jucam în 10 oameni și am primit gol, 3-3. Așa s-a întâmplat acum cu Briciu. E un copil. Ok. A greșit. E uman. Nu e pregătit din punct de vedere psihic. A greșit la acea minge. Mai devreme are o centrare la care iese bine în lateral și respinge, dar la mingea cu capul al lui Milanov, care e o minge ușoară, putea fi oprită pe piept. Procedul nu l-a ajutat.

E greu, când ai 18 ani, când nu ai jocuri în picioare. E un post dificil. E un post care face 30% din capacitatea echipei respective și de a rezolva jocul. Un portar te poate scoate sau te poate îngropa. Din păcate, Briciu nu era ieri pregătit pentru un astfel de joc.”, a declarat Marius Șumudică.

Andrei Vochin, despre Rapid: „Un avion în picaj”

Andrei Vochin a explicat cauzele haosului de la Rapid. „Fiind un avion în picaj, sunt multe cauze. Dacă ne ducem numai către antrenor, într-o analiză s-ar putea să greșim. Eu nu sunt de acord cu Robert că din cauza lui Briciu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cu Briciu, fără Briciu, la pauză tu să ai XG0,01, Rapid, într-un meci în care vii după o săptămână de pregătire, în care adversarul să joace 120 de minute, și tu să ai XG0,01!? Când Rapid câștigat meciuri cu cele mai puține șuturi pe poartă, culmea culmilor, meciul cu Dinamo, dai un șut pe poartă și dai două goluri, că unul a fost autogol, atunci primeai explicația că Rapid e o echipă foarte eficientă. În decursul anilor, în analizele mele, nu am întâlnit o echipă care să fie așa eficientă la nesfârșit. Asta e mai degrabă o întâmplare care vine mai degrabă ca urmare a unui joc care nu produce cât trebuie să producă.

Aseară, Rapid a intrat cu un prim 11 cu o valoare de 21 de milioane de euro, iar Dinamo cu o valoare de 9 milioane. Păi să fie ăia mai puțin valoroși de mai bine de două ori, înseamnă că dacă eu am pe mână un material mai slab, decât un material mai bun, înseamnă că acel croitor a făcut un costum mult mai bun dintr-un material mai slab.

M-am uitat pe situația financiară, pe 2025. La Rapid, bugetul salarial e de aproximativ 10 milioane de euro, la Dinamo e de 7,5. Deci, 20-25% mai mult investiți de Rapid în acest lot. Dacă ai investit banii ăștia, îl dai un pic la o parte pe Gâlcă și te duci mai sus. Mă, dar directorii ăia sportivi, care sunt mai mulți, nu doar unul, dai niște bani, pe niște jucători care nu produc atâția bani și iar te întrebii. Nu produc că nu sunt buni sau nu le crește antrenorul calitatea? Rolul antrenorului e să crească valoarea jucătorilor, a staff-ului și să facă rezultate. Astea sunt cele 3 mari roluri ale antrenorului.

Nu cumva domnul Șucu ar trebui să facă un audit în ceea ce privește competența oamenilor din club? Pentru că acolo nu se învârte totul rotund. Păi dacă tu ai o problemă și la licență în momentul ăsta. Din ce am citit nu ai trecut de primul pas. Pentru mine e un semn de întrebare. De ce ai probleme acolo? Și acolo e Briciu de vină? E scandal cu Boupendza, se uită pașapoartele, își uită Pașcanu pașaportul. Se întâmplă lucruri de strictă organizare de management”, a tunat Andrei Vochin.