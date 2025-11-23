Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Haotic. Cea mai indisciplinată echipă din campionat!”. Sabin Ilie, nemilos cu jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul

Sabin Ilie a dat de pământ cu FCSB. Fostul mare atacant nu a avut milă de fotbaliștii lui Elias Charalambous, care au făcut doar 1-1 cu Petrolul Ploiești
Cristian Măciucă
23.11.2025 | 12:10
Haotic Cea mai indisciplinata echipa din campionat Sabin Ilie nemilos cu jucatorii FCSB dupa 11 cu Petrolul
EXCLUSIV FANATIK
„Haotic. Cea mai indisciplinată echipă din campionat!”. Sabin Ilie, nemilos cu jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Sabin Ilie a avut o reacție dură la adresa jucătorilor de la FCSB. Campioana en-titre a făcut un nou pas greșit și s-a îndepărtat de play-off. Echipa lui Elias Charalambous a încheiat la egalitate cu Petrolul, scor 1-1.

Sabin Ilie a dat de pământ cu jucătorii de la FCSB

FCSB e într-o mare degringoladă. Campioana en-titre e foarte aproape să rateze orice obiectiv în acest sezon. Șansele la „primăvara europeană” sunt extrem de mici, iar în campionat e la 4 lungimi de play-off, fără ca Farul (locul 6) să fi jucat în etapa a 17-a.

ADVERTISEMENT

„Nu mi-a plăcut mai nimic. Petrolul a venit cu lecția învățată, și-a atins obiectivul. FCSB are jucători de mare valoare, da. Dar din punctul meu de vedere, FCSB este cea mai indisciplinată echipă din campionat. Un joc haotic, unul peste altul. Ceva le lipsește.

Petrolul nu i-a atacat deloc. Tu ai numai jucători de atac și nu poți da decât un gol printr-un copil de 17 ani? 

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Olaru și Tavi Popescu nu au jucat slab. Au fost cei mai buni. Tu vii și schimbi cei mai buni jucători?”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul...
Digisport.ro
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu

Majoritatea oamenilor de fotbal l-au lăudat pe Octavian Popescu (22 de ani) pentru prestația din prima repriză a meciului FCSB – Petrolul 1-1. Tehnicul fotbalist al roș-albaștrilor a inventat o pasă cu călcâiul de la care a plecat acțiunea golului marcat de Alexandru Stoian. Cu toate acestea, Gigi Becali nu e de acord și l-a criticat pe Tavi Popescu, pe care l-a și schimbat la pauză cu Adrian Șut.

„Ai 1-0 în minutul 10. Păi când ai 1-0 în minutul 10. Uitați-vă la George Popescu, voi credeți că eu am nevoie de călcâie din astea? Călcâiele denotă neseriozitate! Am nevoie de artificii din astea tehnice?

ADVERTISEMENT

Nu voiam, nu voiam golul ăsta, nu îl voiam că nu am nevoie de călcâie. Înseamnă că ești neserios, neseriozitate, fotbal mingicăreală. Eu vreau fotbal de bărbați, nu de mingicăreală”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB – Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei...
Fanatik
Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB – Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?”
Florin Gardoș, poveste genială cu colegul din Curacao de la Southampton: „Am câștigat...
Fanatik
Florin Gardoș, poveste genială cu colegul din Curacao de la Southampton: „Am câștigat apelul împotriva antrenorului”
Gigi Becali, entuziasmat de biserica pe care o construiește în Pipera: „Nu puteau...
Fanatik
Gigi Becali, entuziasmat de biserica pe care o construiește în Pipera: „Nu puteau să facă ei la Catedrală ce fac eu! Pun mult aur, va străluci toată”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Răbufnire INCREDIBILĂ în direct: 'E treaba mea că antrenorii naționalei f*t mămici?!'
iamsport.ro
Răbufnire INCREDIBILĂ în direct: 'E treaba mea că antrenorii naționalei f*t mămici?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!