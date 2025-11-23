„Haotic. Cea mai indisciplinată echipă din campionat!”. Sabin Ilie, nemilos cu jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul

ADVERTISEMENT

Sabin Ilie a avut o reacție dură la adresa jucătorilor de la FCSB. Campioana en-titre a făcut un nou pas greșit și s-a îndepărtat de play-off. Echipa lui Elias Charalambous a încheiat la egalitate cu Petrolul, scor 1-1.

Sabin Ilie a dat de pământ cu jucătorii de la FCSB

FCSB e într-o mare degringoladă. Campioana en-titre e foarte aproape să rateze orice obiectiv în acest sezon. Șansele la „primăvara europeană” sunt extrem de mici, iar în campionat e la 4 lungimi de play-off, fără ca Farul (locul 6) să fi jucat în etapa a 17-a.

„Nu mi-a plăcut mai nimic. Petrolul a venit cu lecția învățată, și-a atins obiectivul. FCSB are jucători de mare valoare, da. Dar din punctul meu de vedere, FCSB este cea mai indisciplinată echipă din campionat. Un joc haotic, unul peste altul. Ceva le lipsește.

Petrolul nu i-a atacat deloc. Tu ai numai jucători de atac și nu poți da decât un gol printr-un copil de 17 ani?

Olaru și Tavi Popescu nu au jucat slab. Au fost cei mai buni. Tu vii și schimbi cei mai buni jucători?”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu

Majoritatea oamenilor de fotbal l-au lăudat pe Octavian Popescu (22 de ani) pentru prestația din prima repriză a meciului FCSB – Petrolul 1-1. Tehnicul fotbalist al roș-albaștrilor a inventat o pasă cu călcâiul de la care a plecat acțiunea . Cu toate acestea, , pe care l-a și schimbat la pauză cu Adrian Șut.

„Ai 1-0 în minutul 10. Păi când ai 1-0 în minutul 10. Uitați-vă la George Popescu, voi credeți că eu am nevoie de călcâie din astea? Călcâiele denotă neseriozitate! Am nevoie de artificii din astea tehnice?

Nu voiam, nu voiam golul ăsta, nu îl voiam că nu am nevoie de călcâie. Înseamnă că ești neserios, neseriozitate, fotbal mingicăreală. Eu vreau fotbal de bărbați, nu de mingicăreală”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.