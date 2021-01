Harlem Gnohere a dezvăluit cum a ajuns de la Dinamo la FCSB: ”Aici am găsit tot ce mi-am dorit”

Harlem Gnohere (32) a discutat despre mutarea de la Dinamo la FCSB din urmă cu patru ani, pe care fanii echipei din Ștefan cel Mare nu au primit-o deloc bine și mărturisește că la FCSB a găsit tot ce își putea dori.

Vârful francez, ajuns la Mouscron, a povestit că nu i-a plăcut cum s-au comportat oficialii dinamoviști când au dorit să-i prelungească contractul. Apoi, a intervenit și dorința jucătorului de a evolua în cupele europene.

Jucătorul francez a avut evoluții bune atât la Dinamo, cât și la rivala FCSB. Vârful din Franța s-a acomodat repede la fotbalul din țara noastră și a povestit că ar fi vrut să evolueze pentru naționala României.

Cum s-a realizat mutarea lui Gnohere la FCSB

În cadrul unui interviu acordat pentru jurnaliștii din Franța, Gnohere a discutat deschis despre perioada petrecută în campionatul României. Cea mai dificilă întrebare a fost ”De ce ai plecat de la Dinamo la rivala FCSB?”. Atacantul francez a fost cât se poate de sincer:

“A fost un moment greu (n.r. – transferul de la Dinamo la FCSB). Eu când am ajuns la Dinamo, am avut un salariu mic și un contract pe doi ani. Primul an a mers totul foarte bine, iar în ianuarie deja discutam cu președintele prelungirea contractului.

Apoi, clubul n-a mai revenit cu o propunere. Am intrat apoi în al doilea an, șase luni mai târziu am devenit cel mai bun marcator al echipei. În iunie (n.r. – 2016), conducerea a venit și mi-a propus un contract pe încă un an, cu o creștere a salariului de 1.000 de euro, de la 5.000 voiau să-mi crească salariul la 6.000 de euro, asta pentru cel mai bun jucător al echipei. Am refuzat și șase luni mai târziu am plecat.

”M-am gândit mai mult la performanță decât la contract”

Ca să fiu sincer, n-am plecat la FCSB pentru salariu. FCSB e un club mare, care joacă în Champions League și Europa League. M-am gândit mai mult la performanță decât la contract. La FCSB am găsit tot ce mi-am dorit, am jucat în preliminariile Champions League, am putut juca Europa League, unde am și marcat. Totul a fost foarte bine”, a spus Harlem Gnohere, pentru Onze Mondial, citat de digisport.ro.

În cele două sezoane în care a jucat pentru Dinamo, francezul a reușit 24 de goluri și a dat 8 assist-uri în 59 de meciuri. După aceea, în ianuarie 2017, vârful din Franța a mers la FCSB în schimbul sumei de 250 de mii de euro. În stagiunea 2017-2018, francezul a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor împreună cu FCSB. După ce au fost scoși din competiție de Sporting Lisabona în play-off, ”roș-albaștrii” au evoluat în grupele Europa League, unde au terminat pe poziția secundă. În optimi, bucureștenii au dat peste Lazio și au încheiat aventura europeană.

În total, Gnohere a dat 51 de goluri în 115 meciuri pentru FCSB între 2017 și 2020 plus 6 pase decisive. Vârful de 32 de ani ar fi vrut să evolueze la naționala României și a fost cel mai aproape de asta pe timpul când Cosmin Contra era selecționer:

“Am jucat cinci ani în România. Am jucat la cele mai mari cluburi din România, am fost chiar aproape să fiu selecționat pentru naționala României. Nu am luat cetățenia, dar selecționerul de atunci (n.r. – Cosmin Contra) mi-a spus că pot fi eligibil. Mi-a încălzit inima, voiam să joc pentru România. Când vezi că țara în care ești se gândește la tine pentru echipa națională, este extraordinar. Sincer, da, am vrut să joc pentru naționala României. Când ești primit undeva cum am fost eu… Când ieșeam în oraș cu soția și copiii, eram primiți ca și cum am fi fost români”, a încheiat Gnohere.

Fotbalistul francez a fost și el afectat de rasism. Harlem Gnohere a marcat două goluri pentru Mouscron în 14 meciuri în acest sezon din campionatul Belgiei. Lui Gnohere nu-i mergea foarte bine la echipa din Belgia. La 500 de mii de euro este cotat fotbalistul francez pe site-urile de specialitate. Gnohere a mai jucat de-a lungul carierei la echipe ca Charleroi sau Mons. El are în palmares o Cupă a României cu FCSB.