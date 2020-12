Harlem Gnohere a fost și el afectat de rasism. Ce a păţit când juca la FCSB

Harlem Gnohere a discutat în cadrul unui interviu pentru cei de la Goal despre un episod în care a fost victima rasismului în țara noastră.

Francezul continuă replicile dure la adresa românilor și în cadrul unui interviu dat pentru Goal.com. El l-a luat la țintă pe Ovidiu Hațegan, arbitru care a fost delegat și la meciul PSG – Basaksehir.

Francezul a declarat că a retrăit suferința din țara noastră atunci când a văzut ce s-a întâmplat la meciul din Liga Campionilor.

Harlem Gnohere, victima rasismului

Vârful a zis că suporterii lui Dinamo au imitat sunete de maimuță la o partidă în care el juca pentru cei de la FCSB, iar ”centralul” de la acel joc era tot Ovidiu Hațegan:

“Este șocant. Vorbesc limba română, înțeleg româna și, când imaginile au fost difuzate, am înțeles ce a spus al patrulea oficial. În România este ceva obișnuit, dar când vine de la arbitri este inacceptabil.

Niciodată nu am întâlnit un astfel de arbitru, dar când jucam la Steaua o tribună întreagă a imitat sunete de maimuță. A fost în timpul unui derby cu Dinamo.

Francezul îl critică pe Ovidiu Hațegan

Arbitrul din acea zi a fost Hațegan și s-a prefăcut ca nu a auzit nimic. El a fost singurul care n-a auzit, când toată lumea auzise foarte bine acele strigăte”, a declarat Gnohere, potrivit Goal.com.

Harlem Gnohere a continuat să-i reproșeze atitudinea arbitrului Ovidiu Hațegan: “Când am văzut meciul și am văzut atitudinea lui Hațegan, am avut senzația că nu vrea să accepte ce se întâmplă. Am simțit ca retrăiesc experiența mea. M-a lovit în inimă. Când cineva îți strigă sunete de maimuță sau te numește ”negru” te doare adânc în interior”, a adăugat Gnohere. Francezul nu vrea să se mai întoarcă în România.

Harlem Gnohere evoluează în prezent la Mouscron. El este cotat la 700 de mii de euro. În România a jucat pentru FCSB și Dinamo. Cu FCSB a câștigat Cupa României în sezonul 2019-2020. Francezul a fost și cel mai bun marcator în Liga 1 în stagiunea 2017-2018. Harlem Gnohere are cifre nu tocmai bune la noua sa formație.

