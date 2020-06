Harlem Gnohere, încă un mesaj subtil pe Instagram! Îl sfătuiește pe Planic să plece de la FCSB. Foto

Harlem Gnohere nu mai este jucătorul FCSB-ului după ce și-a reziliat contractul chiar înainte de reluarea campionatului.

Între timp, atacantul francez a postat o melodie pe contul său de Instagram, intitulată „Nu te întoarce”, la care a atașat o poză cu el și cu Bogdan Planic.

Bogdan Planic a avut o discuție decisivă cu Mihai Stoica, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, cel care a încercat să-l convingă să rămână până la finalul sezonului, însă fundașul sârb a refuzat.

Încă un mesaj subtil postat de Harlem Gnohere pe Instagram

Harlem Gnohere a postat un nou mesaj subtil pe Instagram, cu o poză împreună cu Bogdan Planic la un meci al FCSB-ului. Atacantul francez a adăugat melodia lui Gradur, un rapper cu origini congoleze, intitulată „Nu te întoarce”.

Gnohere a selectat versul în care artistul spune: „Nu, nu te întoarce, ia-ți lucrurile și pleacă”, aluzie puternică la situația din ultimul timp a sârbului de la FCSB.

Gnohere a pus tunurile pe Bogdan Vintilă

Harlem Gnohere a vorbit despre motivul pentru care a decis să plece de la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, și l-a acuzat pe Bogdan Vintilă că nu este cu adevărat antrenorul echipei, patronul „roș-albaștrilor” fiind cel care ia toate deciziile.

„Am plecat pentru că am simțit că era momentul să plec, apoi a intervvenit epidemia, nici patronul nu mă plăcea, au apărut multe declarații de-ale lui în presă. Am vorbit cu soția mea și am luat decizia să plec.

„Toată lumea știe că Gigi Becali face echipa și schimbările la Steaua (FCSB) și când vii la echipă știi la ce să te aștepți. Era frustrant, dar nu puteam să facem nimic, nici mie nu îmi convenea să fiu rezervă.

Victoria cu Lazio, 1-0, și golul cu Hajduk Split, 2-1, au fost cele mai frumoase amintiri. Relațiile mele cu antrenorii Reghecampf, Rednic au fost foarte bune. Ultima relație cu antrenorul Vintilă a fost catastrofală, dar nu e el cel care face echipa.

Antrenorul pentru mine e cel care îți spune ce să faci și să decidă, care îți vorbește direct, nu unul care are nevoie de intermediari pentru a purta o discuție”, a continuat Harlem Gnohere.