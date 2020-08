Harlem Gnohere nu vrea să mai audă de România: ”Gigi Becali nu m-a respectat”

Fostul atacant al echipei FCSB, Harlem Gnohere, nu vrea să mai audă de România și l-a criticat din noul pe finanțatorul Gigi Becali.

”Bizonul” a dezvăluit care sunt jucătorii de la FCSB cu caare a păstrat legătura și cine speră să câștige titlul în noul sezon din campionatul României.

Harlem Gnohere a plecat în această vară de la FCSB la Mouscron și a marcat la primul meci oficial al noii sale formații în campionatul belgian.

Gigi Becali, criticat din nou de Harlem Gnohere după plecarea din România

Harlem Gnohere a surprins pe toată lumea când a declarat că nu îi este dor de România și a precizat că nu mai are nicio legătură cu Gigi Becali, despre care a spus că nu s-a comportat corect față de el în ultima perioadă petrecută la FCSB.

”Nu, nu îmi este dor de România. E bine aici, serios,. Am jucat cinci ani în România și a fost bine, mulțumesc tuturor antrenorilor, dar acum îmi e bine. Am jucat bine trei ani jumătate la FCSB și în ultima lună Becali nu m-a respectat, dar pentru mine e ok”, a spus Gnohere la Pro X.

Deși nu a plecat în cele mai bune condiții de la FCSB, ”Bizonul” își dorește ca fosta sa echipă să câștige titlul în actuala stagiune: ”Sper să ia FCSB titlul. Cu Stan, cu el vorbesc mai vorbesc de acolo. Și cu ‘Pufi’ (n.r. – Cristian Bălgrădean) și Adi Popa. Pentru mine, ‘Pufi’ e cel mai bun portar din România acum”.

În final, Harlem Gnohere a vorbit despre debutul entuziasmant de la Mouscron: ”Acum e bine, am venit de o lună jumătate. Nu am salvat echipa, am jucat bine în prima repriză, dar am jucat tot meciul în 10 jucători. Am ținut de rezultat bine și în ultimele minute am dat gol”.

Harlem Gnohere, în vârstă de 32 de ani, a reziliat contractul cu FCSB pe 4 iunie, iar din informațiile FANATIK, despărțirea s-a produs la cererea atacantului francez. Acesta a încasat 30.000 de euro pentru a rezilia contractul care se termina pe 30 iunie 2021.

Contrele dintre Harlem Gnohere și Gigi Becali au fost la ordinea zilei în ultima perioadă, ”Bizonul” lansând mai multe atacuri la adresa latifundiarului din Pipera. După ce finanțatorul a spus că i-a reziliat contractul pentru a face rost de bani pentru salariile de la club, francezul i-a transmis că suferă de Alzheimer.

