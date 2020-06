Harlem Gnohere pune tunurile pe FCSB: “Relația cu Vintilă, catastrofală!” / “Toţi ştiu că Gigi face schimbările, e frustrant”

Harlem Gnohere a vorbit despre motivul pentru care a decis să plece de la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, și l-a acuzat pe Bogdan Vintilă că nu este cu adevărat antrenorul echipei, patronul „roș-albaștrilor” fiind cel care ia toate deciziile.

Harlem Gnohere, despre „adevăratul” antrenor de la FCSB

Harlem Gnohere a vorbit despre experiența sa la FCSB și l-a atacat pe Bogdan Vintilă, despre care a spus că este doar intermediarul patronului:

„Luni am venit în România și sunt în izolare. Am plecat pentru că am simțit că era momentul să plec, apoi a intervvenit epidemia, nici patronul nu mă plăcea, au apărut multe declarații de-ale lui în presă. Am vorbit cu soția mea și am luat decizia să plec.

Am avut propuneri să plec în decembrie, dar patronul a cerut sume imense pentru mine și nu am plecat. Am avut oferte în afara României. Când trebuia să plec în Egipt, eu aș fi primit 1 milion de euro pe an, dar au fost mulți intermediari în privința transferului.

Nu l-am înțeles pe patron, el știa foarte bine că am contract până în 2021, și în luna iunie anul trecut, am avut o ofertă după golul din meciul cu Viitorul din Turcia, dar nu au vrut să mă lase să plec.

Am impresia că nu am fost respectat, pentru că nu m-au lăsat să plec”, a spus Gnohere la TV DigiSport.

„Mesajul cu Alzheimer nu era pentru Gigi Becali!”

Harlem Gnohere a continuat și a explicat că mesajul lui în care descria boala Alzheimer nu era un mesaj pentru Gigi Becali, ci pentru jurnaliști:

Mesajul (cu Alzheimer) nu era pentru Gigi Becali, toată lumea știa că am contract până în 2021, erau și poze pe site. Eu am făcut postarea pentru jurnaliști.

Eu m-am enervat atunci, dar nu vorbeam de domnul Becali, eram supărat că apăreau toate știrile care spuneau că mi se termină contractul în 2020”.

„Toată lumea știe că Gigi Becali face echipa și schimbările la Steaua (FCSB) și când vii la echipă știi la ce să te aștepți. Era frustrant, dar nu puteam să facem nimic, nici mie nu îmi convenea să fiu rezervă.

Victoria cu Lazio, 1-0, și golul cu Hajduk Split, 2-1, au fost cele mai frumoase amintiri. Relațiile mele cu antrenorii Reghecampf, Rednic au fost foarte bune. Ultima relație cu antrenorul Vintilă a fost catastrofală, dar nu e el cel care face echipa.

Antrenorul pentru mine e cel care îți spune ce să faci și să decidă, care îți vorbește direct, nu unul care are nevoie de intermediari pentru a purta o discuție”, a continuat Harlem Gnohere.

„În meciul cu Gaz Metan Mediaș m-a scos la pauză, l-am întrebat de ce m-a scos și mi-a zis că nu am urmat planul, după care a zis că a declarat așa pentru presă.

Pe Rednic îl consider ca pe un tată, chiar dacă am avut niște momente mai puțin bune. Nu cred că voi merge la Hermannstadt sau la Poli Iași. Am jucat pentru cele mai bune două cluburi în România, nu cred că e posibil să merg în altă parte.

A fost decizia antrenorului, iar atunci când îmi spunea să intru dădeam totul pe teren. Nu puteam să mă cert cu antrenorul, nu puteam face scandal, Dică îmi spunea de ce joc și nu joc, chiar dacă uneori nu avea sens.

Dacă un atacant are 100 de kilograme, dar înscrie la fiecare meci, contează mai mult greutatea sau eficiența”, consideră fostul atacant al FCSB-ului.

„Cu Gigi Becali nu am o relație incredibilă, l-am apreciat mult până într-un anumit punct. Unele lucruri pe care le spunea erau adevărat, altele nu, iar asta mă deranja.

În România nu cred că e rasist. Nu am fost rasist să îl fac țigan pe Florinel Coman și eu sunt făcut țigan. Cred că e o chestie amicală. Peste tot îmi spun ’țiganule, sau negrule’, dar n-am avut niciodată vreo problemă cu asta, sincer. Moke nu mi-a pus o întrebare, glumeam și comparam jucătorii.

Am ajuns la Coman și am glumit zicând că e țigan. Nu cred că Florinel se va supăra, dacă se simte vexat îmi cer scuze. Noi ne-am înțeles bine la echipă, nu am zis asta ca să fie lezat.

Eu cred că singurul jucător care poate fi cumpărat cu peste 10 milioane de euro este Dennis Man. Coman e foarte individual, pe lângă Man care joacă mai mult pentru echipă. Cred că și Coman va pleca pe o sumă mare, a făcut un campionat buni”, a mai spus Gnohere.